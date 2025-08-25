З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
ГоловнаКультура

МЗС України засудило участь режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно

У відомстві назвали це ганьбою та образою жертви українських акторів і кінематографістів, які постраждали через РФ. 

МЗС України засудило участь режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно
Режисер Вуді Аллен
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ України засудило участь режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно.

Про це йдеться у телеграмі відомства.

"МЗС України рішуче засуджує участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України", – зазначили у міністерстві. 

Там додали, що, беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років.

"Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди", –  наголосили в МЗС. 

Що відбулося

  • Знаменитий американський кінорежисер Вуді Аллен, якому за кілька місяців виповнюється 90 років, взяв участь, хоч і дистанційно, у Московському міжнародному тижні кіно. 
  • Модератором виступу став Федір Бондарчук, відомий не лише як кінорежисер та бізнесмен, а й (донедавна) член Вищої ради партії "Єдина Росія", довірена особа Володимира Путіна та Сергія Собяніна в ході різних передвиборних кампаній та приятель Рамзана Кадирова.
  • Іншим відомим іноземним гостем Московського тижня кіно став сербський режисер Емір Кустуріца. Він давно симпатизує Володимиру Путіну, який навіть нагородив його орденом Дружби та підтримує російську агресію проти України.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies