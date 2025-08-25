МЗС України засудило участь режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно

Міністерство закордонних справ України засудило участь режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно.
Про це йдеться у телеграмі відомства.
"МЗС України рішуче засуджує участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України", – зазначили у міністерстві.
Там додали, що, беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років.
"Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди", – наголосили в МЗС.
Що відбулося
- Знаменитий американський кінорежисер Вуді Аллен, якому за кілька місяців виповнюється 90 років, взяв участь, хоч і дистанційно, у Московському міжнародному тижні кіно.
- Модератором виступу став Федір Бондарчук, відомий не лише як кінорежисер та бізнесмен, а й (донедавна) член Вищої ради партії "Єдина Росія", довірена особа Володимира Путіна та Сергія Собяніна в ході різних передвиборних кампаній та приятель Рамзана Кадирова.
- Іншим відомим іноземним гостем Московського тижня кіно став сербський режисер Емір Кустуріца. Він давно симпатизує Володимиру Путіну, який навіть нагородив його орденом Дружби та підтримує російську агресію проти України.