МЗС України засудило участь режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно

У відомстві назвали це ганьбою та образою жертви українських акторів і кінематографістів, які постраждали через РФ.

Міністерство закордонних справ України засудило участь режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно.

Про це йдеться у телеграмі відомства.

"МЗС України рішуче засуджує участь американського режисера Вуді Аллена у Московському міжнародному тижні кіно. Це – ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України", – зазначили у міністерстві.

Там додали, що, беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників та рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років.

"Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди", – наголосили в МЗС.

Що відбулося