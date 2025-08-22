Український Оскарівський комітет отримав вісім заявок на участь у відборі на 98-му премію «Оскар»

28 серпня стане відомо, який фільм потрапить у відбір.

Український Оскарівський комітет отримав вісім заявок на участь фільмів у відборі на 98-му премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Про це йдеться на фейсбук-сторінці комітету.

Заявки перевірять на відповідність вимогам конкурсу.

У переліку:

«2000 метрів до Андріївки» (режисер Мстислав Чернов);

«Буча» (реж. Станіслав Тіунов);

«Дівія» (реж. Дмитро Грешко);

«Обережно! Життя триває» (реж. Антон Штука);

«Одного літа в Україні» (реж. Володимир Тихий);

«Підйомна сила» (реж. Олександр Стратієнко);

«Степне» (реж. Марина Врода);

«Стрічка часу» (реж. Катерина Горностай).

Вибір української заявки на премію «Оскар» відбудеться 28 серпня.