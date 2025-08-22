На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Український Оскарівський комітет отримав вісім заявок на участь у відборі на 98-му премію «Оскар»

28 серпня стане відомо, який фільм потрапить у відбір.

Український Оскарівський комітет отримав вісім заявок на участь у відборі на 98-му премію «Оскар»
статуетки "Оскара"
Фото: EPA/UPG

Український Оскарівський комітет отримав вісім заявок на участь фільмів у відборі на 98-му премію «Оскар» у категорії  «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Про це йдеться на фейсбук-сторінці комітету.

Заявки перевірять на відповідність вимогам конкурсу.

У переліку:

  • «2000 метрів до Андріївки» (режисер Мстислав Чернов);
  • «Буча» (реж. Станіслав Тіунов);
  • «Дівія» (реж. Дмитро Грешко);
  • «Обережно! Життя триває» (реж. Антон Штука);
  • «Одного літа в Україні» (реж. Володимир Тихий);
  • «Підйомна сила» (реж. Олександр Стратієнко);
  • «Степне» (реж. Марина Врода);
  • «Стрічка часу» (реж. Катерина Горностай).

Вибір української заявки на премію «Оскар» відбудеться 28 серпня.

  • «Шортлист» Оскара із 15 фільмів у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» оголосять 16 грудня 2025 року.
  • П’ять номінованих фільмів стануть відомі 22 січня 2026 року. А цЦеремонія вручення 98-ї премії «Оскар» відбудеться 15 березня наступного року.
