Український Оскарівський комітет отримав вісім заявок на участь у відборі на 98-му премію «Оскар»

Український Оскарівський комітет отримав вісім заявок на участь фільмів у відборі на 98-му премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».
Про це йдеться на фейсбук-сторінці комітету.
Заявки перевірять на відповідність вимогам конкурсу.
У переліку:
- «2000 метрів до Андріївки» (режисер Мстислав Чернов);
- «Буча» (реж. Станіслав Тіунов);
- «Дівія» (реж. Дмитро Грешко);
- «Обережно! Життя триває» (реж. Антон Штука);
- «Одного літа в Україні» (реж. Володимир Тихий);
- «Підйомна сила» (реж. Олександр Стратієнко);
- «Степне» (реж. Марина Врода);
- «Стрічка часу» (реж. Катерина Горностай).
Вибір української заявки на премію «Оскар» відбудеться 28 серпня.
- «Шортлист» Оскара із 15 фільмів у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» оголосять 16 грудня 2025 року.
- П’ять номінованих фільмів стануть відомі 22 січня 2026 року. А цЦеремонія вручення 98-ї премії «Оскар» відбудеться 15 березня наступного року.