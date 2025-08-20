«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв'ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Території культури

У Миколаєві оцифрують 300 картин з колекції двох музеїв

Цифрові копії розмістять на віртуальній платформі, а також надрукують у вигляді каталогу живопису ХХ ст.

Території культури
У Миколаєві оцифрують 300 картин з колекції двох музеїв
Фото: MY ART

Понад 300 експонатів з фондів Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна та Миколаївського обласного краєзнавчого музею отримають цифрові копії. 

До проєкту з оцифрування увійдуть живописні твори ХХ ст. відомих українських митців – Олександра Мурашка, Іллі Ріпина, Зінаїди Серебрякової, Анатоля Петрицького, Тетяни Яблонської, Алли Горської, Івана Труша, Миколи Глущенка, а також представників художньої школи Півдня України, серед яких Киріак Костанді, Леонід Інглезі, Данило Крайнев, Олександр Ацманчук, Михайло Божій, Олексій Шовкуненко, Олександр Татаренко, Андрій Антонюк, Олексій Маркитан, Дмитро Молдаванов та ін.

Проєкт реалізує платформа MY ART спільно із Агенцією розвитку Миколаєва за підтримки Українського культурного фонду.

«Наші музеї зберігають дивовижну історію українського мистецтва ХХ століття. Від сміливих ідей авангарду, через експерименти радянських часів — до яскравої «нової хвилі» постмодерну. Кожен період сповнений пошуків і відкриттів. Разом вони творять нашу спільну культурну пам’ять. Саме її ми й хочемо показати, розкриваючи дві унікальні миколаївські колекції у широкому контексті українського мистецтва від початку 1900-х до кінця 1990-х років», – каже Євген Гомонюк, менеджер з регіонального розвитку КУ «Агенція розвитку Миколаєва».

Фото: MY ART

«Багато аспектів тривалий час були поза увагою навіть самих музейників. Це стосується й мистецтва Півдня, яке можна побачити у художньому та краєзнавчому музеях. Адже картини локальних художників різних часів – це важлива частина української культури, про яку варто дізнатися більше», – додає він.

На сьогоднішній день вже оцифрована велика частина відібраних творів з фондів художнього музею, та незабаром розпочнеться робота з фондами краєзнавчого. Паралельно з цим йде процес створенням макетів для друку майбутнього каталогу живопису ХХ ст. Цифрову колекцію можна буде побачити на платформі MY ART.

Фото: MY ART

Фото: MY ART

Території культури
