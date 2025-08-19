Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Бережна: Український фонд культурної спадщини планують запустити восени

Фонд працюватиме за кордоном, водночас кошти від партнерів спрямовуватимуть на відбудову культурної спадщини України.

Вже восени МКСК планує запустити український фонд культурної спадщини, який працюватиме за кордоном. Водночас фонд спрямовуватиме кошти, залучені від партнерів, на відбудову української культурної спадщини.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила т. в. о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.

"Якщо йдеться про залучення великих сум, то це зобов'язання наших міжнародних партнерів. Вже на конференції в URC у Римі (Ukraine Recovery Conference, - ред.) було створено Альянс стійкості культури, а також висловлені наміри щодо створення Українського фонду культурної спадщини. Якраз восени ми плануємо створити цей фонд. Це буде незалежна інституція, що функціонуватиме не в Україні, але спрямовуватиме кошти, залучені від партнерів, на відбудову. Вже до кінця року плануємо залучити 500 млн грн на відновлення української культурної спадщини", — зазначає Бережна.

За словами посадовиці, всередині країни також діє програма "Велика реставрація", що дає можливості отримати кошти на відбудову об'єктів культурної спадщини.

"На жаль, комісія, яка розглядала ці заявки, не засідала з початку року через певні законодавчі моменти — там не був затверджений порядок дій. Однак зараз ми маємо всі умови. Комісія вже засідала — ми погодили близько 16 заявок і дуже сподіваємось, що кошти будуть витрачені нашими культурними інституціями, які пройшли всі моменти відбору, до кінця року. І якщо вони використають ці кошти, в нас, можливо, буде також нагода розблокувати невикористані кошти з попередніх років. Як голова комісії, кажу впевнено, що ми готові засідати наскільки часто, наскільки буде треба, щоби українські культурні інституції змогли скористатися цим шансом", — сказала вона.
