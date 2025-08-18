Больові точки. Проблеми під Добропіллям
ГоловнаКультура

Цілісний і вільний: прощання з художником, активістом, українським воїном Давидом Чичканом

Сьогодні на Майдані Незалежності відбулося прощання з митцем та військовослужбовцем Давидом Чичканом. Він служив мінометником у загоні «Комітет Спротиву». 8 серпня, відбиваючи штурм ворожої піхоти на Запорізькому напрямку, він отримав важкі поранення, а 9 серпня помер. Йому було 39 років. На прощанні були присутні його рідні, друзі, колеги побратими та посестри. 

Фото: Зоряна Стельмах

Цей текст не може не бути особистим, субʼєктивним. Бо Давида я знав.

Новину про його загибель моє сприйняття спочатку спробувало заблокувати як абсурдну; думаю, це поширена реакція в подібних випадках. Давида вбито? Як це? Може, то хтось інший? Може, помилка?

Безжальна ясність настала, звісно, дуже швидко.

Тепер треба все ж дати ці офіційні рядки, ту суху інформацію, яка фіксує жахливу реальність.

Давид Чичкан
Фото: Facebook/Anya Wtikenwneider
Давид Чичкан

Давид народився в Києві 15 квітня 1986 року в родині художників Іллі Чичкана та Тетяни Ілляхової. Прадід Леонід Чичкан — художник-соцреаліст, професор Київського художнього інституту, дід Аркадій Чичкан — художник-нонконформіст, учасник легендарної «Виставки 13-ти» (1979). Давид продовжив сімейну традицію, працював з графікою, живописом, робив мурали. Сповідував анархо-синдикалізм – це течія анархізму, яка виступає за децентралізацію, солідарність і соціальну революцію та організацію суспільства через вільні профспілки, що контролюють засоби виробництва. Його мистецтво було плакатним, політично зарядженим. У своїй щоденній практиці Давид був антифашистом і регулярно брав участь у фізичних сутичках з праворадикалами; останні неодноразово намагалися зірвати його виставки.

Минулого літа Давид пішов добровольцем до лав ЗСУ. Воював у складі мінометного розрахунку роти піхоти Першого батальйону 241 бригади на Запорізькому напрямку, мав звання старшого солдата. Під час відбиття ворожого штурму 8 серпня отримав важкі поранення, від яких помер 9 серпня. В нього лишився маленький син.

Давид Чичкан в армії
Фото: Instagram.com/davidchichkan
Давид Чичкан в армії

Ми познайомилися давно, понад 10 років тому, в часи мого захоплення субкультурами антифашистів і анархістів. Давид справляв враження людини цілісної – прямої, щирої, без напівтонів. Вів свою вуличну війну, цілком усвідомлюючи небезпеку, що чигала на нього: тоді на пострадянському просторі був помітний сплеск активності агресивних правоекстремістських угруповань, для яких жорстокі напади – аж до вбивств – на людей з небілим кольором шкіри чи на ідеологічних опонентів були звичною справою. Доєднання до лав ЗСУ для Давида – продовження його принципів: адже фашистська російська держава загрожує тепер свободі й самому існуванню української громади.

Його мистецькі роботи не завжди були мені близькі, але в будь-якому разі мали ту ж саму якість цілісності, притаманної Давидові. Варто сказати, що поняття політичного мистецтва в нас скомпрометоване десятиліттями радянської казенщини, а Чичкан якраз був одним із тих, хто повертав йому актуальність.

Напередодні церемонії прощання вдова художника Анна написала на своїй Фейсбук-сторінці:

«Давид завжди мав уявлення про те, як має виглядати похорон анархіста. Спробуємо його втілити».

Фото: Зоряна Стельмах

Колону машин очолювало авто з гучномовцями, з яких лунали анархістські пісні – а також «Україна» і «Плине кача». Прийшли сотні людей: родина полеглого, його побратими, політичні активісти, анархістська молодь, художники, кінематографісти. Прапори України сусідили зі знаменами анархістів, анархо-синдикалістів, феміністичних ініціатив, ЛГБТ-спільноти. Молодь тримала репродукції його робіт. Одна з них, де Давид збирався намалювати полеглого побратима, назавжди лишиться незавершеною.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Виступали рідні й друзі Давида, ті, хто з ним служив, митці. Згадували його та його ідеї. Бандуристка Марина Krutь виконала одну зі своїх найвідоміших пісень «Воля»:

Мамо, не плач

Ти мене народила для волі

І ціною власної крові

В полі соняшники проростуть

Це було, мабуть, саме таке прощання, якого хотів Давид. Різнобарвне. Щире. Непафосне. Під серпневим сонцем міста, яке Давид не дав поглинути пітьмі.

Колись у іншому житті Давид написав мені під фотографією роботи однієї американської художниці: «Ох, Десятерику, зробив з нею інтервʼю, – зробиш і зі мною!)) Але коли я вже стану справжнім стріт-артистом, трохи зачекай».

Не встигли.

Прощавай, друже.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах
Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

«Давид був тією рідкісною людиною, яка живе згідно зі своїми принципами»

На наше прохання своїми спогадами про Давида Чичкана поділилися художниця, кураторка Оксана Брюховецька:

- Я думала, коли йшла сюди, що ми часто в першу чергу висловлюємо співчуття родині, але насправді я теж відчуваю себе як частина родини, до якої належав Давид, в дуже широкому сенсі, в тому, якому він розумів спільноту і країну, і громадянське суспільство. І відчуваю відповідальність за майбутню пам'ять про нього, про його мистецтво, про його вчинки.

Давид був тією рідкісною людиною, яка дотримується принципів чи своїх поглядів, живе згідно з ними. Насправді дуже часто доводиться в житті бачити розбіжності, що люди публічно декларують якісь ідеї, а в своєму приватному житті ними насправді не керуються. Це вічне питання: чи людина, яка проголошує ідеї, повинна жити, дотримуючись їх у всьому. З історії відомо, що навіть видатні мислителі не завжди так робили. Давид якраз був тою людиною, яка жила своїми принципами.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Його спротив проти панування, проти ієрархії, проти капіталістичного споживацтва проявлявся в дуже повсякденних речах. Коли ми просто тусувались, він міг відмовитись іти в якийсь дорогий ресторан, в повній відповідності до своїх переконань. Я не знаю людей з мистецької спільноти, які б могли так вчинити. І це виглядало чудернацьки, викликало посмішку, але насправді це говорить про те, що його ідеї були в нього в серці і він жив цим.

Нам ще потрібен час і різні інструменти прочитання, щоб зрозуміти, наскільки його мистецтво важливо для України. Він звертався до історичних постатей української думки, до політичних ідей минулого і водночас створював утопію майбутнього України, якою він хотів її бачити: без ієрархії, без панування, антифашистською, феміністичною, соціалістичною. Він документував людей, чиї погляди поділяв, з якими займався активізмом. Документація тут трохи дивне слово, тому що його роботи дуже образні, але там зображені реальні, конкретні люди, тому вони також і історичний документ.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Дмитро Десятерик
