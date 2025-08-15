Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаКультура

Завтра, 16 серпня, у Медвині на Київщині відбудеться фестиваль “Медвин. Повстання”

Фестиваль почнеться о 14:00 і триватиме до 20:00.

Завтра, 16 серпня, у Медвині на Київщині відбудеться фестиваль “Медвин. Повстання”
Фінальне фото фестивалю "Медвин. Повстання" в 2024 році
Фото: Медвин. Повстання

Організатори фестивалю “Медвин. Повстання” оприлюднили програму основної сцени на 16 серпня. 

О 14:00 почне роботу благодійний ярмарок на військові потреби, майстер-класи, дитяча галявина, фотозона у стилі УНР та етностилі.

14:30 - урочисте відкриття фестивалю та оголошення переможців V Літературного конкурсу імені Івана Дубинця.

Пісні Медвина (Любов Фесенко, Василь Гогуля, Михайло Шевченко; Таміла, Яна, Ольга Салати).

Літературні читання.

15:30 - Хор “Розкопанчаночка” (Богуслав).

Ансамбль “Мереживо” (Бране Поле).

Літературні читання.

16:30 - бандурист і бард Василь Живосил Лютий (Київ). 

Фольклорний гурт “Вільце”.

Святослав Силенко.

Літературні читання.

18:00 - Хорея Козацька - Chorea Kozacky.

Також під час фестивалю відбудеться виставка “Медвинський авторський живопис ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст”.

Втім, наголошують організатори, у програмі можливі зміни.

Фестиваль традиційно відбудеться у Міністерській (старій музичній) школі, вул. Зарічок, с. Медвин, Білоцерківський район, Київська область.

Крім того, 17 серпня о 20:30 відбудеться показ фільму “Медвинське повстання”. Місце показу - простір “Місце сили”, вул. Зарічок, 25

* * *

Мапа укриттів та захисних споруд:

https://is.gd/tD9Yrs

та на головній сторінці сайту Медвинської громади:

https://medvyn-gromada.gov.ua/

Більше про фестиваль “Медвин. Повстання” у матеріалі LB.ua “Волелюбний Медвин. Як відзначають річницю антибільшовицького повстання”.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies