Українська делегація представить нові музичні лейбли на фестивалі Reeperbahn у Гамбурзі

Українські представники представлять музичні лейбли та познайомлять з молодими музикантами нашої країни.

CultHub
Українська делегація представить нові музичні лейбли на фестивалі Reeperbahn у Гамбурзі
Фото: з ресурсу thebohoguide

Українська делегація вирушить на один із найвпливовіших музичних івентів Європи Reeperbahn Festival 2025 у Гамбурзі. Україна представить низку своїх музичних лейблів, кожен із яких матиме змогу презентувати свої каталоги музикантів. Також буде змога не лише говорили про розвиток музичної сфери, а й почути частину музикантів наживо. Про це пише на своїй фейсбук-сторінці Український Інститут. 

Фото: з ресурсу thebohoguide

 До складу делегації увійшли:

Дмитро Юрченко – співвласник українського мультижанрового інді-лейбла PLAN

Максим Нагорняк – український музичний колумніст, засновник медіа Bezodnya Music, куратор Jager Music Awards, член головного журі українських музичних премій, зокрема YUNA, креативний директор лейблу PLAN

Дмитро Волков – A&R-менеджер лейблу Black Beats, який спеціалізується на найсучасніших молодих талантах у репі, R&B, рок і панку.

Олександра Біляєва, PR-менеджерка, та Гульнара Сейдаметова, керівниця відділу продажів Pomitni – провідного лейблу, який розвиває українську музичну культуру на локальному та світовому ринках, маючи понад 317 млн прослуховувань артистів.

Катерин Дмитренко – CEO та партнерка лейблу Enko Music, де понад 100 артистів, які працюють над створенням незалежної музичної інфраструктури в Україні.

Олександра Груєнко – операційна директорка, що формує глобальну стратегію для Carpetman та Black Soil.

Валерія Фадєєва – менеджерка з комунікацій і партнерств молодого лейблу NOVA MUSIC.

Reeperbahn Festival — це злиття музичного фестивалю та міжнародної платформи для музичної індустрії та поп-культури, що щорічно проводиться у вересні в районі Ріпербан у Гамбурзі. Вперше фестиваль відбувся у 2006 році і відтоді перетворився на найбільший клубний фестиваль у Європі, який поєднує концерти, конференції, мистецькі й культурні програми, виставки та круглі столи Також фестиваль має свою нагороду Anchor Award — міжнародна музична премія Reeperbahn Festival

Щороку в рамках фестивалю вручають премію Anchor Award – Reeperbahn Festival International Music Award, присвячену відкриттю перспективних талантів. Переможців обирає незалежне журі. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
