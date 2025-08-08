Луганський обласний академічний театр переїхав втретє – до Києва

Перед цим театр працював у Сіверськдонецьку і Сумах.

Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр знову змінив адресу і переїхав до Києва.

“Настав час почати нову сторінку історії двічі переміщеного театру”, ‒ йдеться на сторінці театру у соцмережі Facebook.

У 2014 році театр переїхав з Луганська і відновив роботу у відремонтованому приміщенні в Сіверськодонецьку. Після повномасштабне вторгнення у 2022 році заклад евакуювався спочатку до Дніпра, а згодом і до Сум, де працював останні 3 роки

85-й театральний сезон театр у вересні відкриє у столиці ‒ за адресою Алея Героїв Небесної Сотні, 1 в приміщенні Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації профспілок України (колишній Жовтневий палац).

Фото: facebook.com/ukrlugteatr

У Харкові внаслідок російського обстрілу 16 липня повністю згоріло майно театру "Арабески".