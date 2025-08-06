Товариство Рафаеля Лемкіна: Маріупольську фігурку бика внесли до списку 10 найбільш розшукуваних артефактів світу

Вона зберігалася в Маріупольському краєзнавчому музеї, і зникла звідти між 2022 і 2024 роками.

Коаліція Antiquities Coalition оголосила міжнародний розшук Маріупольської фігурки бика. Це артефакт віком понад 8 тис. років, який, імовірно, було викрадено під час вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Товариство Рафаеля Лемкіна.

“Фігурку внесли до списку 10 найбільш розшукуваних артефактів світу й закликають міжнародну спільноту допомогти повернути її Україні”, - йдеться у повідомленні.

Вирізьблену з кістки приблизно в 6000 році до н.е. фігурку виявив у 1930-х роках український археолог Микола Макаренко. Вона зберігалася в Маріупольському краєзнавчому музеї, і зникла звідти між 2022 і 2024 роками.

Зазначається, що викрадення фігурки — частина масштабної кампанії Росії з нищення української ідентичності.

З 2014 року росіянами було викрадено понад 1,7 млн культурних об’єктів, і лише в Маріуполі після окупації міста було втрачено понад 2 тис. експонатів.

“Культурна спадщина — одна з численних жертв російського вторгнення в Україну. Повернення фігурки стало б підтвердженням права України на власну культуру, землю та суверенітет”, - підсумували у Товаристві Рафаеля Лемкіна.

Якщо ви маєте інформацію щодо артефакту, повідомте FBI (ФБР), Homeland Security Investigations (Служба внутрішньої безпеки США), INTERPOL.