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​У вересні Україна планує розпочати пошуково-ексгумаційні роботи в Польщі

Польська сторона передала Україні 13 локацій для проведення таких робіт.

​У вересні Україна планує розпочати пошуково-ексгумаційні роботи в Польщі
Андрій Наджос
Фото: Громадське радіо

Україна готується до пошуково-ексгумаційних робіт на території Польщі — у селищі Юречкова.

Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос, передає «Укрінформ».

«Українська сторона готується до таких робіт на території Польщі – в селищі Юречкова. Плануємо провести підготовчий виїзд туди в середині серпня, а у вересні – розпочати розкопки. Хочемо встигнути до початку сезону дощів», — зазначив Наджос.

За його словами, польська сторона передала Україні 13 локацій для проведення ексгумаційних робіт, а українська сторона польській — чотири.

  • Днями на території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи задля перепоховання останків солдатів Війська Польського.
  • У травні завершився польовий етап ексгумаційних робіт в українському селі Пужники, що на Тернопільщині. Унаслідок робіт знайшли останки 42 осіб.
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