​У вересні Україна планує розпочати пошуково-ексгумаційні роботи в Польщі

Україна готується до пошуково-ексгумаційних робіт на території Польщі — у селищі Юречкова.
Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос, передає «Укрінформ».
«Українська сторона готується до таких робіт на території Польщі – в селищі Юречкова. Плануємо провести підготовчий виїзд туди в середині серпня, а у вересні – розпочати розкопки. Хочемо встигнути до початку сезону дощів», — зазначив Наджос.
За його словами, польська сторона передала Україні 13 локацій для проведення ексгумаційних робіт, а українська сторона польській — чотири.
- Днями на території колишнього цвинтаря на Збоїщах у Львові українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи задля перепоховання останків солдатів Війська Польського.
- У травні завершився польовий етап ексгумаційних робіт в українському селі Пужники, що на Тернопільщині. Унаслідок робіт знайшли останки 42 осіб.