​У вересні Україна планує розпочати пошуково-ексгумаційні роботи в Польщі

Україна готується до пошуково-ексгумаційних робіт на території Польщі — у селищі Юречкова.

Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос, передає «Укрінформ».

«Українська сторона готується до таких робіт на території Польщі – в селищі Юречкова. Плануємо провести підготовчий виїзд туди в середині серпня, а у вересні – розпочати розкопки. Хочемо встигнути до початку сезону дощів», — зазначив Наджос.

За його словами, польська сторона передала Україні 13 локацій для проведення ексгумаційних робіт, а українська сторона польській — чотири.