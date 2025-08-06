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Польський віцепрем'єр назвав лідера опозиції "покидьком"

Конфілкт виник через антисемітський жарт.

Польський віцепрем'єр назвав лідера опозиції "покидьком"
Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав "цинічним покидьком" лідера опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського.

Як пише "Європейська правда", образа на адресу політичного опонента стала відповіддю на жарт, який Качинський розповів під час зустрічі із виборцями у міста Забже. Там він покепкував з того, що дружина Сікорського, відома історикиня Енн Епплбом пише книгу під назвою "Мати-полька", будучи при цьому етнічною єврейкою. 

Сікорський заявив, що раніше Качинський особисто дякував Епплбом за її наукові праці, а тепер "нападає на неї, підморгуючи антисемітам". Він також звинуватив опозиціонера у "готовності заради влади використати не лише смерть свого брата, але й антисемітизм".

Ярослав Качинський є братом-близнюком колишнього президента Польщі Леха Качинського, який загинув у 2010 році у авіакатастрофі під Смоленськом.
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