Єврокомісія призупинила контрзаходи проти США на 93 мільярди євро

Але остаточно від них не відмовляються - це на випадок, якщо зміняться обставини угоди з Вашингтоном.

Європейська комісія вирішила відкласти запровадження торговельних контрзаходів проти американських товарів на суму 93 мільярди євро у відповідь на нові тарифи США, пише «Європейська правда» із посиланням на AFP.

«Єврокомісія ухвалила необхідні юридичні процедури для призупинення впровадження наших контрзаходів ЄС, які мали набути чинності 7 серпня», — заявив речник ЄК Олоф Гілл.

При цьому Брюссель зберігає можливість скасувати призупинення у разі зміни обставин.

Контрзаходи ЄС охоплюють широкий спектр американського імпорту — від сої до літаків, автомобілів і віскі. Вони мали вводитися поступово, починаючи з 7 серпня.