Єврокомісія призупинила контрзаходи проти США на 93 мільярди євро

Європейська комісія вирішила відкласти запровадження торговельних контрзаходів проти американських товарів на суму 93 мільярди євро у відповідь на нові тарифи США, пише «Європейська правда» із посиланням на AFP.
«Єврокомісія ухвалила необхідні юридичні процедури для призупинення впровадження наших контрзаходів ЄС, які мали набути чинності 7 серпня», — заявив речник ЄК Олоф Гілл.
При цьому Брюссель зберігає можливість скасувати призупинення у разі зміни обставин.
Контрзаходи ЄС охоплюють широкий спектр американського імпорту — від сої до літаків, автомобілів і віскі. Вони мали вводитися поступово, починаючи з 7 серпня.
- 27 липня Євросоюз і США досягли політичної домовленості щодо фіксації тарифів на європейський імпорт у США на рівні 15%.
- ЄС при цьому купить енергетичних ресурсів у США на 250 мільярдів доларів.