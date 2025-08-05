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Єврокомісія призупинила контрзаходи проти США на 93 мільярди євро

Але остаточно від них не відмовляються - це на випадок, якщо зміняться обставини угоди з Вашингтоном.

Єврокомісія призупинила контрзаходи проти США на 93 мільярди євро
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія вирішила відкласти запровадження торговельних контрзаходів проти американських товарів на суму 93 мільярди євро у відповідь на нові тарифи США, пише «Європейська правда» із посиланням на AFP.

«Єврокомісія ухвалила необхідні юридичні процедури для призупинення впровадження наших контрзаходів ЄС, які мали набути чинності 7 серпня», — заявив речник ЄК Олоф Гілл.

При цьому Брюссель зберігає можливість скасувати призупинення у разі зміни обставин.

Контрзаходи ЄС охоплюють широкий спектр американського імпорту — від сої до літаків, автомобілів і віскі. Вони мали вводитися поступово, починаючи з 7 серпня.

  • 27 липня Євросоюз і США досягли політичної домовленості щодо фіксації тарифів на європейський імпорт у США на рівні 15%.
  • ЄС при цьому купить енергетичних ресурсів у США на 250 мільярдів доларів.
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