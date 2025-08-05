Литва просить НАТО посилити її протиповітряну оборону

Литва звернулася до НАТО з проханням вжити "негайних заходів" для посилення своєї протиповітряної оборони після того, як російський дрон минулого тижня пролетів над країною.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Міністр закордонних справ Латвії Кястутіс Будріс заявив, що він і міністр оборони Довіле Шакалєнє написали генеральному секретарю НАТО Марку Рютте листа з відповідним проханням.
Будріс нагадав, що 28 липня російський військовий безпілотник порушив повітряний простір Литви, і це вже другий подібний інцидент менш ніж за місяць.
"Ці повторювані інциденти є тривожною ознакою поширення російської агресії проти України на територію НАТО. Ми не можемо ставити під загрозу безпеку нашої країни та громадян, а також цілісність повітряного простору НАТО. Ми повинні залишатися пильними, оскільки загроза реальна та зростає", – написав він у соцмережі Х.
- 28 липня невідомий дрон порушив повітряний простір Литви, його зафіксували ще над територією Білорусі. Це вже другий випадок порушення БпЛА повітряного простору Литви.
- 1 серпня на полігоні в Литві знайшли ще один ворожий безпілотник. Він кілька днів тому залетів з Білорусі. Безпілотник схожий на російський дрон "Гербера", призначений для обману систем протиповітряної оборони. Це вже другий ворожий безпілотник, який потрапив на територію країни. Він мав вибуховий пристрій, його знешкодили. Після цього Литва направила ноту Білорусі.
- Про подібні випадки повідомляли й інші балтійські країни, зокрема Латвія.