П'ятеро українців оголосили голодування на кордоні Росії та Грузії і вимагають консула

Голодуючі вимагають допустити до них українського консула, роз'яснити причини їх затримання та припинити незаконне утримання під вартою.

П'ятеро українців, які "застрягли" на на грузинському прикордонному пункті пропуску "Даріалі", оголосили безстрокове голодування.

Про це пише видання "Ехо Кавказу" і посиланням на письмову заяву одного із українців, Сергія Ларка, який уже близько місяця перебуває на кордоні між Росією та Грузією. За його словами, учасники акції мають намір передати грузинським прикордонникам офіційну заяву про початок голодування.

"Я, Ларко Сергій Олексійович, оголошую безстрокове голодування на знак протесту проти незаконних дій грузинських прикордонників та порушення моїх прав", – йдеться у заяві.

Він зазначив, що 21 червня його депортували з Росії, а після прибуття до Грузії у нього нібито вилучили паспорт, зібрали біометричні дані без законних підстав і помістили "в нелюдські умови у підвалі КПП «Даріалі» разом із 97 людьми, серед яких є хворі на ВІЛ та туберкульоз".

"Мені відмовлено у виїзді з Грузії, подачі заяви на притулок, юридичної допомоги та можливості оскаржити затримання", – йдеться у зверненні.

Голодуючі вимагають допустити до них українського консула, роз'яснити причини їх затримання, надати можливість залишити територію Грузії або подати клопотання про міжнародний захист, провести медичне обстеження та припинити, як вони стверджують, незаконне утримання під вартою.

За словами учасників, протест продовжуватиметься до виконання всіх висунутих вимог.

Влада Грузії заявляє, що більшість із цих громадян були засуджені за особливо тяжкі злочини, не мають у своєму розпорядженні необхідних документів для перетину кордону, а їх допуск на територію країни є "загрозливим".