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Bloomberg: міністерство юстиції США розслідує “Russiagate” ‒ ймовірну змову проти Трампа

Мінюст перевіряє участь посадовців національної безпеки у змові наприкінці 2016 та на початку 2017 років "з метою пов'язати президента Дональда Трампа з втручанням Росії у вибори та підірвати його легітимність".

Bloomberg: міністерство юстиції США розслідує “Russiagate” ‒ ймовірну змову проти Трампа
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Міністерство юстиції США розпочало кримінальне розслідування заяв про участь посадовців національної безпеки у змові наприкінці 2016 та на початку 2017 років з метою пов'язати президента Дональда Трампа з втручанням Росії у вибори та підірвати його легітимність.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело.

Генеральний прокурор Пем Бонді доручила прокурорам використати велике журі для розслідування заяв, зроблених директором Національної розвідки Тулсі Габбард.

Габбард минулого місяця заявила, що посадовці, які працювали під керівництвом колишнього президента Барака Обами, “сфабрикували та політизували розвідувальні дані, щоб закласти основу для того, що по суті було багаторічним переворотом проти президента Трампа”. Габбард направила кримінальне звернення до Міністерства юстиції для розслідування цієї справи.

Наразі не було зрозуміло, які саме дії розслідуються, і чи прокурори використовуватимуть теперішнє велике журі, чи скликатимуть нове. Також не було зрозуміло, в якому місті та суді буде представлена справа.

Міністерство юстиції відмовилося від коментарів. Раніше про розслідування повідомляв Fox News.

Федеральні прокурори зазвичай здатні переконати велике журі присяжних видати повістки та обвинувальні акти, проте іноді вони не роблять цього, якщо немає достатніх доказів.
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