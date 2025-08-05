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На музичному фестивалі у Лос-Анджелесі стрілець вбив двох людей

Ще шестеро отримали вогнепальні поранення.

На музичному фестивалі у Лос-Анджелесі стрілець вбив двох людей
Фото: Guardian

В американському Лос-Анджелесі на вечірці з нагоди закриття музичного фестивалю Hard Summer чоловік розпочав стрілянину.

Як пише The Guardian, поліція прибула на місце одразу після того, як побачила з камер спостереження, що до будівлі заходить людина з вогнепальною зброєю. Нападник встиг вбити одну людину та поранити ще сімох, перш ніж його затримали. Згодом один із постраждалих помер у лікарні.

Свідок подій розповів про те, що чув "близько ста пострілів", а люди почали тікати на вулицю, спричинивши тисняву. 

У поліції наразі не мають інформації про мотив нападника, триває розслідування. 
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