На музичному фестивалі у Лос-Анджелесі стрілець вбив двох людей

В американському Лос-Анджелесі на вечірці з нагоди закриття музичного фестивалю Hard Summer чоловік розпочав стрілянину.

Як пише The Guardian, поліція прибула на місце одразу після того, як побачила з камер спостереження, що до будівлі заходить людина з вогнепальною зброєю. Нападник встиг вбити одну людину та поранити ще сімох, перш ніж його затримали. Згодом один із постраждалих помер у лікарні.

Свідок подій розповів про те, що чув "близько ста пострілів", а люди почали тікати на вулицю, спричинивши тисняву.

У поліції наразі не мають інформації про мотив нападника, триває розслідування.