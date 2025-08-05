Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
​Сіра аграрна діра: як експорт сої та ріпаку перетворився на канал виведення валюти
ГоловнаСвіт

Рада директорів Tesla призначила Маску виплату у 29 мільярдів доларів

Боси хвилюються, що найбагатша людина планети залишить компанію.

Рада директорів Tesla призначила Маску виплату у 29 мільярдів доларів
Фото: EPA/UPG

Ілон Маск отримає від ради директорів компанії Tesla, яку він очолює, виплату у розмірі 29 мільярдів доларів акціями.

Як пише BBC, таким чином боси автомобільного виробника сподіваються утримати найбагатшу людину планети "в умовах все більш активної війни штучних інтелектів на технологічному ринку". У Tesla вважають, що Маск є "найбільшим активом, яким володіє компанія". Згідно з умовами преміювання, мільярдер тепер зобов'язаний пропрацювати на чолі свого дітища ще принаймні два роки. 

Виплата була схвалена попри те, що стрімка політична кар'єра Маска та низка непопулярних кроків з його боку за час роботи в уряді Дональда Трампа суттєво підірвали довіру до Tesla. Продажі електрокарів відчутно впали, а компанія втратила один з найвищих показників лояльності на ринку: на піку близько 75% власників Tesla обирали цю ж марку для наступної купівлі, проте у березні 2025 цей показник опустився до позначки нижче 50%.   
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies