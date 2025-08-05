Рада директорів Tesla призначила Маску виплату у 29 мільярдів доларів

Ілон Маск отримає від ради директорів компанії Tesla, яку він очолює, виплату у розмірі 29 мільярдів доларів акціями.

Як пише BBC, таким чином боси автомобільного виробника сподіваються утримати найбагатшу людину планети "в умовах все більш активної війни штучних інтелектів на технологічному ринку". У Tesla вважають, що Маск є "найбільшим активом, яким володіє компанія". Згідно з умовами преміювання, мільярдер тепер зобов'язаний пропрацювати на чолі свого дітища ще принаймні два роки.

Виплата була схвалена попри те, що стрімка політична кар'єра Маска та низка непопулярних кроків з його боку за час роботи в уряді Дональда Трампа суттєво підірвали довіру до Tesla. Продажі електрокарів відчутно впали, а компанія втратила один з найвищих показників лояльності на ринку: на піку близько 75% власників Tesla обирали цю ж марку для наступної купівлі, проте у березні 2025 цей показник опустився до позначки нижче 50%.