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Маск пообіцяв усунути причину глобального збою інтернету Starlink

Компанія зрозуміла, в чому була проблема.

Маск пообіцяв усунути причину глобального збою інтернету Starlink
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент компанії Starlink Майкл Ніколлз повідомив у мережі X, що система супутникового інтернету практично повністю відновила роботу після глобального відключення, яке сталося ввечері у четвер.

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Причиною позаштатної ситуації було названо "збій внутрішнього ключового програмного забезпечення, яке керує центральною мережею". 

Власник компанії, мільярдер Ілон Маск також прокоментував проблеми зі Starlink, пообіцявши усунути недоліки, що спричинили вимкнення системи. Цим займуться спеціалісти зі SpaceX.

Проблема зі Starlink мала негативні наслідки для України - без зв'язку тимчасово опинилися захисники на фронті.
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