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Японія встановила світовий рекорд швидкості інтернету

Дослідники передали 1,02 петабіта даних за секунду на відстань понад 1800 км

Японія встановила світовий рекорд швидкості інтернету
Фото: chudniv.news

Японські дослідники передали 1,02 петабіта даних за секунду на відстань понад 1800 км, установивши новий світовий рекорд швидкості інтернету

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Про це повідомляє CNET.

Зазначається, що це в 4 мільйони разів перевищує середню швидкість широкосмугового зв’язку в США та удвічі - попередній рекорд. 

Досягнення стало можливим завдяки новому типу оптичного волокна, що сумісне з наявною інфраструктурою.  

Для порівняння: більшість користувачів вимірюють інтернет у мегабітах на секунду (Mbps), а один петабіт - це мільярд мегабіт. Тобто вчені досягли швидкості 1 020 000 000 Mbps, що більш ніж у 3,5 мільйона разів перевищує середній інтернет у США. 
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