Японія встановила світовий рекорд швидкості інтернету

Японські дослідники передали 1,02 петабіта даних за секунду на відстань понад 1800 км, установивши новий світовий рекорд швидкості інтернету.

Про це повідомляє CNET.

Зазначається, що це в 4 мільйони разів перевищує середню швидкість широкосмугового зв’язку в США та удвічі - попередній рекорд.

Досягнення стало можливим завдяки новому типу оптичного волокна, що сумісне з наявною інфраструктурою.

Для порівняння: більшість користувачів вимірюють інтернет у мегабітах на секунду (Mbps), а один петабіт - це мільярд мегабіт. Тобто вчені досягли швидкості 1 020 000 000 Mbps, що більш ніж у 3,5 мільйона разів перевищує середній інтернет у США.