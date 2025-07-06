До Львова завітає японський піаніст-віртуоз Юсуке Ішії

Музикант виступить під час фестивалю "Дзеркало", який стане майданчиком для взаємодії музикантів з Японії, Литви, Німеччини та США.

Японський піаніст-віртуоз Юсуке Ішії матиме сольний виступ в рамках фестивалю "Дзеркало" у Львові. Музикант гратиме 6 серпня. Про це повідомляє Львівська національна опера на своїй фейсбук-сторінці. Він випускник Паризької консерваторії та стипендіат Міжнародної академії Ensemble Modern у Франкфурті, Ішії відомий як віртуозний інтерпретатор сучасного репертуару на провідних європейських фестивалях. У програмі — умовний діалог між поколіннями ХХ століття: від містичних прелюдій Чюрльоніса й прозорих етюдів Дебюссі — до експресивної Сонати №2 Валентина Сильвестрова, що передчуває його пізній стиль.

Центральна подія вечора — Соната №1 П’єра Булеза: складна, математично вивірена конструкція, що кидає виклик як виконавцеві, так і слухачеві

Подія відбуватиметься в Дзеркальній залі Львівської національної опери. Фестиваль «Дзеркало»-2025 став простором, де зустрічаються провідні українські колективи та виконавці з Японії, Литви, Німеччини, США.

Під час фестивалю на слухачів чекає дев’ять музичних вечорів: з 30 липня до 10 серпня.