Море, сонце і кохання: 11 книжок для літнього відпочинку

Літо — найкращий час для легкого читання, коли хочеться просто поринути в хорошу історію. У цій добірці ми зібрали захопливі книжки різних жанрів: від ромкомів та детективів до української класики. Усі вони читаються на одному подиху й інтригують уже з перших сторінок. Кожна з них стане чудовим вибором для відпустки, дороги або просто літнього відпочинку.

«Щасливе місце». Емілі Генрі

Artbooks

Фото: artbooks.ua

Напевне, жодна літня добірка не обходиться без книжок Емілі Генрі. Її ніжний і проникливий роман «Щасливе місце» занурює в атмосферу літнього відпочинку, кохання та теплих людських стосунків. У 2023 році ця книжка здобула Goodreads Choice Award як найкраща романтична історія.

Гаррієт і Вейн колись були тією парою, на яку всі дивилися із заздрістю. Університетські закохані, які ідеально доповнювали одне одного — поки щось не пішло не так. П’ять місяців тому вони розійшлися, але не наважилися розповісти про це друзям.

І от настав час традиційної поїздки до улюбленого котеджу в Мені, де їхня компанія збирається вже десять років поспіль. Але цього разу — востаннє, бо котедж продають. А Гаррієт і Вейн опиняються в одній спальні, змушені вдавати закоханих перед людьми, які знають їх наскрізь. Тиждень брехні заради дружби. Тиждень удаваної близькості, коли справжні почуття пульсують під шкірою. Коли доводиться грати самого себе з минулого, межа між виставою й реальністю швидко стирається.

Історія побудована на популярних тропах: «другий шанс», «від друзів до коханців», «маленьке містечко».

«Африканський роман». Максим Беспалов

Vivat

Фото: yakaboo.ua

Що робити, коли бізнес-партнер радить одружитися з танзанійкою заради економії на турах? Звісно, спробувати!

Макс — український турагент, який возить туристів до Африки. Коли його прагматичний партнер Чарлі напівжартома пропонує знайти дружину серед місцевих жінок (бо це дозволить отримати громадянство й суттєво заощадити), головний герой вирішує не відмовлятися від пригоди. Так починається подорож, яка обернеться чимось більшим, ніж пошуки романтичного партнера.

Сафарі з дикими тваринами, сходження на священний вулкан масаїв, кавові церемонії на гірських схилах, рафтинг по Нілу — усе це переплітається з курйозними побаченнями та оглядинами потенційних наречених.

Максим Беспалов створив гібрид пригодницького роману і тревел-прози з елементами художнього репортажу. Поруч з описами дикої природи — особливості мови суахілі, інтерпретації сакральних основ африканських традицій. Тут є і сміх до сліз від абсурдних ситуацій, і глибокі роздуми про колоніальне минуле Африки, і щирі історії про сучасні проблеми континенту. Автор не романтизує і не демонізує — він просто показує Африку такою, якою побачив її сам: складною, суперечливою, але неймовірно живою.

Видання чудово доповнюють ілюстрації художниці Катерини Гордієнко.

«Майстер корабля». Юрій Яновський

Vivat, Фоліо, Віхола

Фото: yakaboo.ua

У 1926 році Юрій Яновський стає художнім керівником Одеської кінофабрики й долучається до роботи над фільмами. Цей досвід суттєво вплинув на його творчість. Саме кінематограф став підґрунтям для першого роману письменника «Майстер корабля» (1928), в якому Яновський художньо осмислює свої враження від роботи на кінофабриці.

Роман багатошаровий і контрастний. На поверхні — яскравий калейдоскоп образів, емоцій, подій та пристрастей. Під цією строкатою фактурою приховано глибокі рефлексії про цінності, творчість, дружбу, любов і пошук сенсу життя. Чимало персонажів змальовано з реальних людей, тож уважному читачеві буде цікаво впізнавати знайомі постаті за художніми масками.

Головний герой — уже немолодий кінематографіст, який із тугою й ніжністю згадує часи своєї молодості, проведеної в Одесі. Він розповідає про дружбу, кохання, творчу пристрасть, любовний трикутник і спільну працю над створенням новітнього, революційного кінематографа.

«Майстер корабля» — ідеальне літнє читання для тих, хто цінує поєднання пригод і глибоких роздумів. Морська романтика, одеська атмосфера, творчі пошуки та історії кохання створюють ту особливу суміш, яка дозволяє водночас насолоджуватися захоплюючим сюжетом і замислюватися над вічними питаннями буття.

«Клуб убивств по четвергах». Річард Осман

КСД

Фото: yakaboo.ua

У тихому містечку для пенсіонерів Куперс-Чейз живуть четверо друзів, які знайшли собі досить незвичайне хобі. Колишня шпигунка Елізабет, медсестра Джойс, психіатр Ібрагім та профспілковий лідер Рон щочетверга збираються, щоб розбирати старі нерозкриті злочини. Для когось це може здатися дивним способом проводити час разом, але їм подобається. Все йде за звичним сценарієм, поки біля їхнього порогу не трапляється справжнє вбивство. Четвірка вирішує взятися за справу особисто — адже хто, як не вони, найкраще розуміється на злочинах?

Місцева поліція не надто серйозно сприймає допомогу літніх аматорів. Але, завдяки життєвому досвіду та нестандартному погляду на речі, пенсіонери помічають те, що пропускають професіонали. Джойс вміє розговорити будь-кого, Ібрагім все аналізує, Рон знає, як тиснути на людей, а Елізабет... ну, в неї є свої методи з минулого життя. Чим глибше друзі занурюються в розслідування, тим зрозуміліше стає — це вбивство пов'язане з давніми таємницями та небезпечними людьми. Але «Клуб убивств по четвергах» не з тих, хто здається. Вік — це досвід, а не перешкода.

Річард Осман створив детектив, який читається на одному диханні. Тут є все: захопливий сюжет, яскраві персонажі, британський гумор і несподівані повороти. Netflix готує екранізацію першого роману серії (режисер Крістофер Коламбус). Прем’єра планується наприкінці літа 2025 .

«Посібник з убивства для хорошої дівчинки». Голлі Джексон

READBERRY

Фото: yakaboo.ua

Легкий трилер із харизматичною героїнею та неочікуваними сюжетними поворотами. Перша частина завершеної серії.

П’ять років тому в тихому англійському містечку Літл-Кілтон зникла старшокласниця Енді Белл. Поліція швидко знайшла винного — її хлопця Сала Сінгха, який згодом наклав на себе руки, залишивши записку із зізнанням. Справу закрили, і місто заспокоїлося. Все виглядало просто.

Та 17-річна Піппа Фіц-Амобі не вірить у цю версію. Вона пам’ятає Сала з дитинства — добрий, м’який, аж ніяк не схожий на вбивцю. Тож коли постає питання теми для випускного проєкту, Піппа вирішує під виглядом дослідження розслідувати цю справу самотужки. Разом із братом Сала, Раві, який теж не вірить у провину брата, Піппа починає розплутувати клубок протиріч. Швидко з’ясовується: Енді не була невинною жертвою — шантаж, наркотики, агресія, безліч ворогів. Список підозрюваних стрімко зростає. Що далі заходить Піппа, то небезпечнішим стає розслідування. Хтось готовий на все, аби правда не виплила назовні. Погрози, спроби залякування — але Піппа не з тих, хто відступає. Навіть коли загроза нависає вже над нею самою.

У 2024 році BBC випустив перший сезон однойменного серіалу з Еммою Маєрс у головній ролі.

«Перші». Марія Олекса

Віхола

Фото: vikhola.com

Влада та Павло познайомилися підлітками в літньому таборі. Їхнє почуття спалахнуло несподівано і здавалося чимось вічним. Прогулянки старим Києвом, листи, помаранчевий светр, перші поцілунки — усе це злилося в одне незабутнє літо, яке мало стати початком великої історії. Але воно скінчилося, як завжди закінчується літо.

Минуло п’ятнадцять років. Доросла Влада все ще тримається за ті спогади. Вона ніби живе наполовину: уникає дзвінків, не відповідає на турботу, відштовхує тих, хто поруч. І водночас постійно повертається подумки до одного запитання — що сталося з тим літом і чому воно досі болить. Одного дня Влада наважується зателефонувати Павлу. Це їхня перша розмова за багато років.

Роман майстерно переплітає минуле й теперішнє, досліджуючи, як перше кохання формує нас, змінює, іноді тримає в минулому. Але поруч із тим, ця книга відлунює ностальгічними спогадами про юність. І ще тут дуже багато київських локацій: знайомі вулиці, кав’ярні, парки.

«Посуха». Джейн Гарпер

Нора Друк

Фото: nashformat.ua

Атмосферний детектив, де палюча спека австралійської глибинки перетворюється на повноцінного персонажа.

У маленькому австралійському містечку Ківарра, охопленому найжорстокішою посухою за століття, стається трагедія: Люка Хадлера, його дружину Карен і маленького сина Біллі знаходять мертвими. Поліція швидко доходить висновку: зламаний фінансовими труднощами Люк убив родину, а потім і себе.

Федеральний агент Аарон Фок приїздить на похорон друга дитинства. Вперше за двадцять років він повертається в місто, відколи він утік разом із батьком, рятуючись від звинувачень у вбивстві 17-річної Еллі Дікон. Справа була закрита як самогубство, а алібі Аарону забезпечив саме Люк. Тепер батьки загиблого просять Фока лишитися й розслідувати справу — вони не вірять, що добрий Люк був здатен на вбивство. Аарон погоджується, хоч і розуміє: повернення до Ківарри — це зустріч із давніми підозрами, ворожістю місцевих і спогадами, яких він волів би уникнути. Разом із сержантом Рако він починає розслідування.

У містечку, виснаженому спекою й ненавистю, майже кожен щось приховує. Родичі Еллі досі жадають помсти. А хтось ладен на все, аби правда не вийшла на світло. Що глибше занурюється Фок, то очевиднішою стає зв’язок між минулим і теперішнім. І той, хто вже раз убивав, щоб зберегти таємницю, знову готовий переступити межу.

Книжка сподобається тим, хто цінує психологічні трилери з глибокими характерами та непередбачуваними розв’язками.

«Вілла у Сан-Фурсиско». Ярослава Литвин

Фабула

Фото: fabulabook.com

Оля Синичка купує стару хату в селі не з романтичних міркувань про сільське життя, а щоб нарешті відчути — ось воно, моє місце. Після років міської метушні їй хочеться ходити вранці босоніж по росі і дихати на повні груди, не чекаючи дозволу бути щасливою.

Але реальність, звісно, виявляється складнішою за картинки з інтернету. Бур'яни доводять до божевілля, сусіди з ентузіазмом втручаються в справи, родичі кепкують, а турботливі подружки створюють геть анекдотичні ситуації своїми спробами допомогти.

Ярослава Литвин пише про те, з чим стикається кожен, хто намагається змінити життя — що проблеми мають неприємну властивість переїжджати разом з нами. Але також про те, що справжнє щастя часто ховається в найпростіших речах: у власному городі (навіть якщо не хотілося його заводити), у кримських помідорах від бабусі, у можливості просто бути собою.

«Вілла у Сан-Фурсиско» – це затишна історія про пошуки свого місця, яка не обіцяє простих рішень, але розуміння: кожен має право почати життя наново. І не обов'язково чекати ідеальних обставин для цього. А ще тут багато гумору, який змушує сміятися голосно і дзвінко.

«Нічні купання в серпні». Сергій Осока

ВСЛ

Фото: akvarel.com

Сергій Осока пише про те, що всі ми родом з дитинства, навіть коли намагаємося це забути. У його новелах дитяча душа вдивляється в дорослий світ, а доросла не може остаточно подорослішати. Звідси пронизлива щирість книжки, якій неможливо не повірити.

У цих новелах є все знайоме з літа в селі: річка, в якій купалися вночі, коли вода ще тепла від денного сонця; холодні яблука над криницею; квашені бабусині помідори; корови, яких треба вигнати на пашу. І люди — іноді зранені, самотні, але живі.

Осока не прикрашає життя в селі: він бачить страх, біль, жорстокість. Але крізь призму пам’яті навіть найважче стає стерпним, а інколи — найдорожчим. Можливо, ця книга не зачепить тих, хто не пам’ятає запаху серпня в селі, коли картоплю вже викопано, а до школи ще кілька днів. Але для всіх інших це повернення туди, де ми були щасливі, навіть не знаючи про це.

«Спитайте Мієчку». Євгенія Кузнєцова

ВСЛ

Фото: epicentrk.ua

Мієчка і Лілічка — сестри-близнючки. Їм майже сорок, і вони вирішують провести літо як у дитинстві — в селі у бабусі. Здавалося б, ідеальний план: втекти від міських проблем, поставити життя на паузу до вересня і нарешті подумати, що робити далі.

Але старий будинок бабусі Теодори раптом стає перехрестям доріг для всієї родини. Сюди приїжджає мама сестер (з власним багажем нерозв'язаних питань), потім індійська кузина, і навіть рудий безіменний кіт знаходить притулок під цим дахом. А бабуся спокійно продовжує доглядати город, ніби нічого особливого не відбувається.

Літо йде, гарбузи на городі не перестають рости, розмови не стихають, а проблеми і рішення біжать наввипередки. Виявляється, що втекти від себе не так просто, як здавалося. Але іноді саме в такій круговерті випадкових зустрічей і вимушених розмов ми знаходимо те, що шукали.

Євгенія Кузнєцова створила роман про жінок різних поколінь, які зібралися під одним дахом у розпал літа. Кожна зі своїм поглядом на світ, своїми проблемами і своїми способами їх не вирішувати. Тут є інфантильність попри прожиті роки, безвідповідальність попри тиск обставин, і багато гумору попри серйозність питань.

«Краще, ніж у фільмах». Лінн Пейнтер

Vivat

Фото: balka-book.com

17-річна Ліз Баксбаум завжди знала дві речі: Вес Беннет — жахливий сусід, а її життя має складатися як у романтичних фільмах. Перша теза підтверджувалася роками. Друга поки що не дуже вдавалася, особливо з Майклом — хлопцем її мрій, який ніколи не звертав на неї уваги. Тепер Майкл повернувся до міста і, як на зло, заприятелював із Весом. Для Ліз це катастрофа та можливість водночас. Якщо вона хоче потрапити в поле зору свого ідеала, нестерпний сусід стає її єдиним шансом.

Лінн Пейнтер створила романтичну комедію про романтичні комедії, які вчать накидати на реальних людей риси кіношних героїв. І коли виявляється, що справжнє життя не дуже схоже на кіносценарій, буває боляче. Поки Ліз ідеалізує далекого Майкла, поруч з нею виявляється хтось зовсім інший — той самий Вес, який турбується про її почуття і готовий допомагати навіть у справі завоювання іншого хлопця. Чи помітить вона його?

Це легка і світла історія про те, як важко розрізнити закоханість і любов, коли тобі сімнадцять і весь світ здається декорацією до твого власного фільму. А також про дружбу, яка зароджується там, де її не чекали.