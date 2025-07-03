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Польські та українські митці розпочали спільні освітні студії в рамках виставки "Різні місця" в Києві

Польський художник Вальдемар Татарчук розпочав кураторський тур виставковим проєктом в національному Художньому музеї.

CultHub
Польські та українські митці розпочали спільні освітні студії в рамках виставки "Різні місця" в Києві
Фото: Solomija Kozolup

27 червня у Національному художньому музеї України відбулася перша подія в межах освітньо-дискусійної програми польсько-українського виставкового проєкту «Різні місця». Відвідувачі мали нагоду зануритися в концепцію виставки та познайомитися з її авторами під час кураторського туру, який провів Вальдемар Татарчук. Про це пише на своїй фейсбук-сторінці Польський Інститут у Києві.

Вальдемар Татарчук – відомий в Україні польський художник, куратор, директор галереї «Лабіринт» у Любліні, який вже багато років активно розвиває спільні польсько-українські мистецькі проєкти.

Фото: Solomija Kozolup

Експозиція складається з трьох частин:

▪️Твори польських митців і мисткинь різних поколінь, створені до повномасштабної війни, які набувають нового змісту з перспективи сьогодення.

▪️Серія фотографій українського неба The Sky is Open, яка ілюструє заклик закрити небо над Україною, що пролунав на початку повномасштабного вторгнення. На прохання Вальдемара Татарчука українські художники зробили знімки, а польські колеги на їхній основі створили власні роботи.

▪️Відеоінсталяція «Одна хвилина», що є мистецьким відлунням щоденної хвилини мовчання в Україні, якою вшановують пам’ять загиблих, – цей символічний жест об’єднав художників і художниць обох країн.

Уже цієї суботи, 5 липня, з 13:00 по 15:00 увідвідувачів/ок буде можливість долучитися до медіаторської екскурсії виставкою, яку проведе співкураторка проєкту, мистецтвознавиця, заступниця генеральної директорки Національного художнього музею України Оксана Баршинова.

Організаторами проєкту є Польський Інститут у Києві, Національний художній музей України / National Art Museum of Ukraine, Galeria Labirynt, Instytut Adama Mickiewicza.

Проєкт дофінансовано з коштів Міністерства культури та національної спадщини Республіки Польща.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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