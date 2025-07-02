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В нових містах Португалії, Польщі та Канади з'явилися "Українські книжкові полички"

Проєкт реалізують у співпраці з Міністерством закордонних справ, Міністерством культури та інформаційної політики, Українським інститутом книги, Держкомтелерадіо та українськими видавцями

CultHub
В нових містах Португалії, Польщі та Канади з'явилися "Українські книжкові полички"
Фото: зі сторінки консульства України в місті Порту

У червні 2025 року нові «Українські книжкові полички» з’явилися одразу в трьох містах: португальському місті Коїмбра, польському Рибніку та канадському Бремптоні. Про це пише видання Читомо з посиланням на кносульства цих країн.

У Коїмбрі, в Португалії, поличку відкрили в муніципальній бібліотеці за участі міського голови Жозе Мануеля Сільви, представників міської ради, бібліотекарів та української громади. Як зазначили в консульстві, «наявність українських книг у бібліотеці – це не лише про доступ до літератури. Це можливість зберігати ідентичність, мову та пам’ять далеко від Батьківщини».

Фото: зі сторінки консульства України в місті Порту 

У польському місті Рибнік (Сілезьке воєводство) ініціативу реалізували у співпраці з генеральним консульством України в Кракові. На відкритті виступили міський голова Пьотр Кучера, директорка бібліотеки Александра Кліх-Сєвьорек, консул Вячеслав Войнаровський та представники ГО «Нечужий». За словами консула, така ініціатива — «не лише символічний акт солідарності, а й практичний крок у культурній дипломатії». У бібліотеці відтепер є книжки українською мовою, переклади польською та авдіокнижки. Їх надали видавництва Vivat, Віхола, Фоліо, Ранок, Artbooks, «Жорж», Creative Women Publishing, Саміт-Книга, «Богдан», Bookraine та інші.

Фото: зі сторінки генерального консульства України в Кракові

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До участі у відкритті долучилися українські громади, духовенство, регіональні медіа та місцеві музичні колективи.

У Канаді «Українська книжкова поличка» з’явилася в місті Бремптон.

Фото: з фейсбук-сторінки генерального консула України в Торонто Олега Ніколенка

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Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко передав публічній бібліотеці 80 книжок для дітей і дорослих. Він наголосив, що ці видання «допоможуть яскравому українському населенню Бремптона бути пов’язаним зі своєю мовою, культурою та історією». Це вже сьоме канадське місто, де реалізовано проєкт — раніше полички з’явилися в Торонто, Оттаві, Міссісазі, Монреалі, Вінніпезі та Гамільтоні.

Проєкт «Українська книжкова поличка» реалізують у співпраці з Міністерством закордонних справ, Міністерством культури та інформаційної політики, Українським інститутом книги, Держкомтелерадіо та українськими видавцями. Мета проєкту — популяризація української мови, літератури й культури, а також підтримка українських громад за кордоном.

Як повідомлялося, раніше українську книжкову поличку відкрили в португальському місті Порту. Раніше у США та Канаді запустили онлайн-книгарню української літератури.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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