Кінг, Азімов, Гейман: дев’ять серіалів липня

Цей липень буде місяцем продовження культових серіалів. До нас повертаються екранізація Ніла Геймана, спін-оф світу Декстера та легендарна сай-фай адаптація Айзека Азімова. Але також будуть і свіжі шоу: екранізація Стівена Кінга, детектив про серійних вбивць, британський ромком з чорним гумором. Кінокритик Ігор Кромф пропонує до перегляду добірку з дев’яти найцікавіших серіалів місяця.

“Пісочна людина” (The Sandman), 2-й сезон

Коли: 2 липня

Де: Netflix

Другий сезон шоу з Томом Старріджем за культовою серією однойменних коміксів Ніла Геймана стане останнім. Його перша частина вийде 3 липня, другу очікуємо 24 липня.

Основою для другого сезону серіалу стане четвертий том саги – “Пора туманів”, де Люцифер виходить на пенсію, передавши ключі від пекла головному герою – богу Морфею. А той в свою чергу має пройти власний шлях до прощення за минулі гріхи.

Цікаво, яким чином на популярність серіалу вплинуть звинувачення автора комікс-саги Геймана у сексуальному насильстві. Адже саме це, скоріше за все, стало причиною дострокового закриття цього шоу.

“Занадто” (Too Much)

Коли: 10 липня

Де: Netflix

Netflix продовжує торувати шлях до успіху і викочує на початку липня потенційний серіальний хіт:“Занадто”.

Шоу розповідає історію про американку, яка втекла від нещасливих стосунків до Лондону. Там вона знаходить – на свою голову – нове дивне та химерне британське кохання.

Цей мінісеріал балансуватиме між ромком та чорною комедією зі значною долею вульгарного гумору. На шоу працювали американська комікеса Ліна Данем та британський музикант Луїс Фелбер.

“Декстер: Воскресіння” (Dexter: Resurrection)

Коли: 11 липня

Де: Paramount

Уже третій спін-оф зі всесвіту найприємнішого маньяка стартує у липні. Події у ньому відбуватимуться після подій попереднього спін-офу “Нова кров”, коли син Декстера ледь не вбив батька.

У новому серіалі Декстер не лише одужав, а й пішов на пошуки сина; а за ним слідом йде детектив Анхель Батіста. Виглядає, що, заплутавшись у власних сюжетах, продюсери покликали на допомогу шоураннера оригінального “Декстера” Клайда Філліпса, а також Уму Турман, Пітера Дінклейджа, Крістен Ріттер та Ніла Патріка Гарріса.

“Фундація” (Foundation), 3-й сезон

Коли: 11 липня

Де: Apple TV+

Продовження одного з наймасштабніших сай-фай серіалів за мотивами книги Айзека Азімова. Різниця між подіями у попередньому та нинішньому сезоні – у півтора століття. Фундація процвітає, однак тепер людству загрожує воєначальник-телепат Мул, появу якого геніальний математик та очільник Фундації Селдон не зміг прорахувати.

Трейлер обіцяє масштабне видовище з погонями на зорельотах, перестрілками на бластерах та інші радощі космпоопери. Сюжет знов буде насичений підкилимними інтригами та складними філософськими роздумами, що дає цій вільній адаптації Азімова необхідної ваги, щоб бути серйозним сай-фаєм.

“Інститут” (The Institute)

Коли: 13 липня

Де: MGM+

Екранізація однойменного роману Стівена Кінга про закриту дослідну установу, що викрадає дітей з надприродними здібностями та проводить над ними досліди. Письменник особисто брав участь у адаптації книги під серіальний формат.

Сюжет матиме дві сюжетні лінії: підлітка Люка, який намагається втекти з “Інституту,” та колишнього копа Бена Баренса, який втягується в розслідування таємничих зникнень дітей. Серіал обіцяє стати сумішшю підліткової історії, детектива та містики.

“Літо, коли я погарнішала” (The Summer I Turned Pretty ), 3-й сезон

Коли: 16 липня

Де: Prime

Фінальний сезон молодіжної романтичної драми. Головна героїня Беллі напередодні свого 16-річчя приїде з родиною на пляж Казенс, щоб нарешті вийти з любовного трикутника і зробити вибір між двома братами з родини Фішерів.

Очікується, що продовження серіалу збереже дух теплої романтичної драми про дорослішання та уникатиме тропів, які могли б зробити цю історію занадто солодкою. Одна з ключових причин, чому цей серіал вартий уваги – його саундлист з треками від Біллі Айліш, Тейлор Свіфт, Бейонсе та Japanese Breakfast.

“Неприборканий” (Untamed)

Коли: 17 липня

Де: Netflix

Ерік Бана, якому дуже личить сивина, перевтілиться в агента служби національних парків, щоб провести велике розслідування серійних вбивств у Йосемітському національному заповіднику у Каліфорнії.

Серед шоураннерів серіалу – Марк Сміт, який працював над “Первісною Америкою”, тож очікуємо не просто захоплюючий детективний трилер, а й багато натуралістичних сцен та суворих пейзажів. В комплекті до цього йде містика, персонажі зі скелетами у шафі та багато тривожної музики, яка триматиме саспенс протягом усіх шести серій цієї історії.

«Вашингтон Блек» (Washington Black)

Коли: 23 липня

Де: Hulu

Екранізація роману канадійки Еді Едугян, який в 2018 році потрапив у шорт-лист Букерівської премії, а також здобув відзнаку Giller Prize.

Події серіалу стартують на карибському острові Барбадос у ХІХ столітті, коли там була британська колонія. Темношкірий Джордж Вашингтон Блек разом з братом тікатиме з платанції на повітряній кулі. А паралельним сюжетом розгортатиметься післяісторія героя, коли він вже став дорослий. Це прекрасний історичний серіал про колоніалізм, де знайшлося місце іронії та людській драмі.

“Покручений метал” (Twisted Metal), 2-й сезон

Коли: 31 липня

Де: Peacock

Продовження бензинового бешкету в постапокаліптичному антуражі за мотивами однойменної відеогри. У першому сезоні Джон Доу (Ентоні Макі) доставляв бандероль і бився зі фріками, які монтують на свої машини все, від списів з арматури до кулеметів. У другому сезоні він візьме участь у божевільних раллі.

Це шоу зберігає олдскульно-тестостероний дух “Скаженого Макса” з Мелом Гібсоном. Сюжет тут взагалі другорядний – важливими є автомобільний екшн, постапокаліптичний сеттинг, гумор, побудований на старому доброму ультранасиллі, та загальний треш навколо. Усе це створює незабутню атмосферу легкого комедійного шоу.