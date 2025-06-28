Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Студентам деяких університетів у Франції заборонили використовувати ноутбуки під час лекцій
Студентам деяких університетів у Франції заборонили використовувати ноутбуки під час лекцій
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Французький реактивний ефектор для України
Французький реактивний ефектор для України
ГоловнаКультура

У польському перекладі вийшла збірка короткої прози Сергія Жадана "Арабески"

Книгу можна придбати у паперовому або електронному форматі.

У польському перекладі вийшла збірка короткої прози Сергія Жадана "Арабески"
У польському перекладі вийшла збірка короткої прози Сергія Жадана "Арабески"
Фото: Czarne

У Польщі вийшла збірка з дванадцяти оповідань "Арабески" Сергія Жадана - письменника, поета та військовослужбовця.

Про це повідомляє видавництво Czarne.

"Історії Сергія Жадана переносять нас за лінію фронту, туди, де життя ще триває: життя поміж, на мить, життя замість, життя ніби", - йдеться в анотації до збірки.

Польською збірку переклав Міхал Петрик, а дизайн обкладинки зробив Каміль Рекош. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Книгу можна придбати на сайті видавництва за 39,90 злотих (паперовий варіант) або 31,90 злотих (електронний формат).

Оригінальне видання вийшло друком у видавництві Meridian Czernowitz у 2024 році.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies