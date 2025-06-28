У польському перекладі вийшла збірка короткої прози Сергія Жадана "Арабески"

Книгу можна придбати у паперовому або електронному форматі.

У Польщі вийшла збірка з дванадцяти оповідань "Арабески" Сергія Жадана - письменника, поета та військовослужбовця.

Про це повідомляє видавництво Czarne.

"Історії Сергія Жадана переносять нас за лінію фронту, туди, де життя ще триває: життя поміж, на мить, життя замість, життя ніби", - йдеться в анотації до збірки.

Польською збірку переклав Міхал Петрик, а дизайн обкладинки зробив Каміль Рекош.

Книгу можна придбати на сайті видавництва за 39,90 злотих (паперовий варіант) або 31,90 злотих (електронний формат).

Оригінальне видання вийшло друком у видавництві Meridian Czernowitz у 2024 році.