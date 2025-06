26 червня в берлінському Музеї Комунікацій відкрилася виставка The Only Material, присвячена роботі українських журналістів під час війни. Експозиція організована European Centre for Press and Media Freedom у межах програми підтримки Voices of Ukraine, у співпраці з Музеєм Комунікації та за підтримки Hannah Arendt Initiative.

Фото: Карина Лазарук

Виставка досліджує, як журналісти адаптуються, чинять опір і працюють під тиском війни. За допомогою свідчень і фотографій The Only Material пропонує рідкісний погляд за межі заголовків — на стійкість, спротив і надію, що лежать в основі журналістської роботи в умовах повномасштабного російського вторгнення. Представлені історії журналісток і журналістів Вікторії Єрмолаєвої, Андрія Крамченко, Олександра Кочури, Ганни Мурликіної, Поліни Вернигор, Андрія Дубчака, Юлії Суркової, Аліни Євич, Наталії Нагорної та Олега Батурина.

На відкритті виступили Ганна Мурликіна та Поліна Вернигор, які поділилися особистими історіями та професійним досвідом. На вечорі виступила також українська джазова співачка Ганна Гриніва, яка виконала українські народні пісні в авторському аранжуванні.

Ганна Мурликіна, головна редакторка маріупольського видання 069.com.ua, розповіла про вимушене переміщення через окупацію Маріуполя, а також про трансформацію її журналістської практики — від просування екологічних ініціатив до історій про втрати і руйнування. «Важко говорити про свою мрію, коли не знаєш, що буде з тобою завтра. Мені довелося покинути дім і тепер наша єдина мета — це зупинити війну та відновити справедливість. Моя мрія — український прапор над Маріуполем», — зазначила вона.

Фото: Карина Лазарук

Поліна Вернигор підкреслила важливість соціальної журналістики і неможливість залишатися осторонь: «Я дуже втомилася писати про війну, але чи є в мене вибір? Як журналістка, як людина, як я можу закрити очі на це? Продовжуйте говорити про Україну, не мовчіть, тому що ми залежимо від вас».

Керівник виставок та освітніх програм берлінського Музею Комунікацій, Дітріх Вольф Феннер, наголосив на важливості виставки The Only Material контексті музею: “Ми щиро віримо, що комунікація має силу захищати свободу, підтримувати демократію та залучати людей до цих процесів. Саме тому нам було надзвичайно важливо дати простір для розповіді про Україну. Зараз у нас паралельно проходить виставка про те як створюються новини і The Only Material ідеально доповнює її. Щодня до нас приходять від 5 до 20 шкільних класів, ми проводимо воркшопи, зустрічаємо філателістів, які цікавляться історією комунікацій. А на вихідних до нас приходять цілими сімʼями. Ми пишаємося тим, що можемо поділитися з відвідувачами історіями, мріями й щоденними викликами українських журналістів у просторі нашого музею. ”

Британці Том і Гʼюґо, які давно живуть і працюють в Берліні також прийшли на відкриття виставки та поділилися враженнями: “Це дуже цінно — продовжувати чути саме людські історії в контексті тих викликів, з якими щодня стикаються журналісти. На жаль, для українців це буденна реальність, але для тих із нас, хто не живе в умовах війни, дуже легко відсторонитися й забути, що вона триває. Такі виставки допомагають нам усвідомити та краще зрозуміти, як це — проживати війну, і відчути солідарність з українцями.»

За слова ми Ольги Сиротюк, координатторки проєкту, підготовка до виставки тривала пів року. Команда провела ґрунтовне дослідження про стереотипи та упередження щодо українців за кордоном і журналістики зокрема. На основі цього розробили концепцію та зібрали історії. Перша презентація виставки відбулася цьогоріч на Львівському медіафорумі. Виставка подорожуватиме Європою — наступними будуть Ляйпциг і Прага. В Берліні виставка триватиме до 20го липня.