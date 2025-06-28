У Загребі з 26 по 29 червня триває Міжнародний поетичний фестиваль Stih u regiji / SUR 2025, що об’єднує авторів із понад десяти країн. У програмі — виступи, літературні читання, презентації книжок та міжкультурні діалоги. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Український ПЕН

Фото: фото з фейсбук-сторінки українського ПЕН

У перший день фестивалю Хорватський ПЕН презентував антологію сучасної української поезії Ukrajina 2024, перекладену та підготовлену Аллою Татаренко. Це вже друга поетична хроніка війни, видана хорватською мовою.

У презентації взяли участь поетки Галина Крук, Катерина Міхаліцина, Юлія Мусаковська, Ольга Ольхова та Мар’яна Савка.