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У Загребі презентували антологію української поезії 2024

У Міжнароджному поетичному фестивалі взяли участь українські авторки.

CultHub
У Загребі презентували антологію української поезії 2024
Фото: з фейсбук-сторінки Українського ПЕН

У Загребі з 26 по 29 червня триває Міжнародний поетичний фестиваль Stih u regiji / SUR 2025, що об’єднує авторів із понад десяти країн. У програмі — виступи, літературні читання, презентації книжок та міжкультурні діалоги. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Український ПЕН 

Фото: фото з фейсбук-сторінки українського ПЕН

У перший день фестивалю Хорватський ПЕН презентував антологію сучасної української поезії Ukrajina 2024, перекладену та підготовлену Аллою Татаренко. Це вже друга поетична хроніка війни, видана хорватською мовою.

У презентації взяли участь поетки Галина Крук, Катерина Міхаліцина, Юлія Мусаковська, Ольга Ольхова та Мар’яна Савка.

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