У Національному Художньому музеї відкрилася виставка про мистецтво воєнного часу України та Польщі

Під час проєкту митці з України та Польщі покажуть роботи створені "до" та "під час" війни

24 червня у Національний художній музей України / National Art Museum of Ukraine відбулося відкриття першої частини польсько-українського виставкового проєкту «Різні місця». Це двочастинна розповідь про мистецтво – створене «до» і те, що народжується «під час». Про мистецтво, що виникає в різних місцях – у Польщі й в Україні, в різний час, у контексті війни.

27 червня о 16:00, відбудеться кураторський тур виставкою з Вальдемаром Татарчуком. Ви зможете дізнатися більше про концепцію експозиції, побачити твори сучасного мистецтва, створені до початку повномасштабної війни, з нової перспективи – з погляду сьогодення. Під час туру також йтиметься про створення відеоінсталяції «Одна хвилина» та проєкту The Sky is Open, що представлені у виставці.

Фото: з фесйбук-сторінки Польсьского Інституту в Україні

Вальдемар Татарчук – широко відомий в Україні художник і куратор, директор люблінської Галереї «Лабіринт».

Учасники з Польщі: Мирослав Балка, Барбара Грика, Катажина Козира, Кароль Радзішевський, Вільгельм Сасналь, Моніка Сосновська.

Учасники з України: Євген Арлов, Давид Чичкан, Євген Коршунов, Павло Ковач, Денис Панкратов, Макс Роботов.

Куратори проєкту: Оксана Баршинова (Україна) та Вальдемар Татарчук (Польща).

Виставка відкрита для відвідувачів з 27 червня до 10 серпня 2025.

Захід приурочено до головування Польщі в Раді Європейського Союзу. Організатори: Польський Інститут у Києві, Національний художній музей України, Галерея «Лабіринт», Instytut Adama Mickiewicza.