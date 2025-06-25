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У Києві відкрили артоб’єкт «Усвідомлення» як символ подяки територіальній обороні

Скульптурна композиція розповідає про внутрішні зміни, які пройшли українці після 24 лютого 2022 року.

У Києві відкрили артоб’єкт «Усвідомлення» як символ подяки територіальній обороні
Фото: надано пресслужбою фонду «Повернись живим»

Сьогодні, 25 червня, в Києві відкрили артоб’єкт «Усвідомлення» – символ подяки воїнам Сил територіальної оборони, які з перших днів повномасштабного вторгнення долучилися до захисту України. 

Скульптурна композиція розповідає про внутрішні зміни, які пройшли українці після 24 лютого 2022 року – від страху й розгубленості до сили, спокою та готовності боротися, повідомили організатори заходу.

Артоб’єкт складається з двох людських облич. Одне з них – перевернуте, символізує страх і тривогу. Інше – спокійне, зосереджене, передає внутрішню рівновагу. 

Мета артоб’єкта – через взаємодію зі скульптурою допомогти побачити й усвідомити власні зміни, згадати шлях від шоку й розгубленості до сили та єднання. Першими цей шлях пройшли люди, що приєдналися до лав територіальної оборони.

Артоб’єкт встановили у межах ініціативи «ОКО ЗА ОКО» – спільного проєкту мережі АЗК ОККО та фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим». 

Інсталяцію розмістили у сквері біля станції метро «Героїв Дніпра» – у північній частині столиці, яка стала одним із ключових рубежів оборони Києва у лютому 2022-го. Саме тут українські захисники й захисниці, зокрема бригади ТрО, стримували наступ російських військ на Київ.

За задумом авторів, «Усвідомлення» – це простір для роздумів, де кожен може подивитися в обличчя минулому, згадати свої емоції тих перших тижнів вторгнення й побачити, як страх змінився на рішучість. 

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Автори роботи – українські скульптори, брати Єгор і Микита Зігури. Одна з найвідоміших їхніх скульптур у Києві – це композиція «Єднання» на Дніпровській набережній. 

Під час повномасштабної війни митці активно співпрацюють із волонтерськими художніми спільнотами й звертаються до теми спротиву та внутрішньої сили. Серед таких проєктів – виставка «Мирне небо» у Франції (квітень 2023) та скульптура «Be Brave» на Печерську.
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