Продакшн FILM.UA оголосив старт романтичного фентезі «Мавка. Справжній міф»

Фото: FILM.UA

У липні стартують зйомки романтичного фентезі «Мавка. Справжній міф». Про це оголосив виробник фільму, продакшн FILM.UA. В український прокат стрічка має вийти 1 березня 2026 року.

Фентезі «Мавка. Справжній міф» продюсують Ірина Костюк та Анна Єлісєєва, а сценарій написав Ярослав Войцешек — це команда анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня», що зібрала понад 21 мільйон доларів у світовому кінопрокаті та стала найкасовішим українським фільмом усіх часів. «Кіно про Мавку — це розширення Мавчиного Всесвіту, – пояснює Єлісєєва. – Воно буде створене в іншому жанрі і форматі, для трохи дорослішої аудиторії, ніж була наша анімаційна “Мавка. Лісова Пісня”».

За сюжетом фільму, міфічна Мавка закохується у біолога Лук’яна – замість того, щоб згубити його у таємничому лісовому озері. Там на людські душі чекають русалки та інші мавки, що живляться їхньою життєвою силою. Вони ладні на все, щоб Мавка залишилася на темній стороні.

На купальські свята FILM.UA представляє тизер художнього фільму «Мавка. Справжній міф»:

Відео знімала основна команда фільму — режисерка Катя Царик і оператор Юрій Король.

У тизері можна побачити частину русалчиного костюму, який створює дизайнерка і засновниця бренду TTSWTRS Анна Осмєхіна, почути магічний шепіт, яким мавки заманюватимуть людей до Темного Озера. Також у тизері заявлений образ самої Мавки, яку зіграє дебютантка Аріна Бочарова.