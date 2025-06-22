Українські серіали: вторгнення, підлітки, анімація

Однак навіть на цьому невтішному полі українського серіального виробництва іноді з’являється альтернатива у вигляді якщо не блискучого, то принаймні непоганого серіалу. Кінокритик Ігор Кромф пропонує список таких виключень.

Українські серіали – постійна тема дискусій та суперечок. Якщо американська та європейська індустрії давно перетворили багатосерійні телешоу у формат складного та захоплюючого інтертейменту, який конкурує з повнометражним кіно, то українське серіальне виробництво загрузло в трясовинні телебачення нульових з його клішованими сюжетами, погано пропрацьованими персонажами та нереалістичними діалогами.

“Перші ластівки”, 2019

Де подивитись: YouTube Нового каналу

Фото: telekritika.ua Кадр з серіалу 'Перші ластівки'.

У році на телеканалі “1+1” вийшов серіал “Школа” про звичайних старшокласників. Попри типові вади українського серіалу, як то клішований сюжет, неприродні діалоги, посередня якість в цілому, цей серіал став мегауспішним. Відповідь на питання “чому” лежить на поверхні: масштабна піар-кампанія у поєднанні з повною відсутністю інших українських молодіжних серіалів про підлітків.

Однак уже в 2019 році “Новий канал” запустив значно цікавішого конкурента – “Перші ластівки”. Новий серіал також говорив про сучасних старшокласників, однак пропонував значно гостріший соціальний погляд. Перший сезон був закручений навколо теми суїциду, чіпляв також і теми ЛГБТ, наркотиків, одвічного конфлікту батьків та дітей, базуючись на міській легенді про гру “Синій кит”.

Попри те, що перший сезон мав відкритий фінал, продовження серіалу розповідало вже про студентів факультету журналістики. Ті ж актори, але нові герої. Знову соціальні теми, але тепер вже серед майже дорослих людей.

Цей серіал неідеальний, там є що критикувати – але це все ж хороше молодіжне шоу, яке намагалося говорити з підлітками про близькі їм проблеми їх мовою.

“Спіймати Кайдаша”, 2020

Де подивитись: YouTube СТБ.Серіал

Це не перша спроба інтерпретувати українську літературну класику в серіальному форматі на сучасний лад – варто лише загадати культовий серіал 2000-х “Украдене щастя” за мотивами однойменної п’єси Івана Франка, який переносив головних героїв у 1990-ті роки під ліричні саундтреки гурту “Океан Ельзи”. Утім, мабуть, найпопулярніша.

У 2020 році драматургиня Наталка Ворожбит виступила шоуранеркою проєкту, який перетворив повість Івана Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я” на серіал “Спіймати Кайдаша”. Сімейну драму перенесли у простір української провінції напередодні Революції гідності. Всі ті ж проблеми поколіннєвої незгоди, провініційної безвиході та безпросвітної бідності раптом заграли новими, більш токсичними та актуальними барвами у сеттингу України за правління Януковича.

Протягом дванадцяти епізодів Ворожбит проводить глядача усіма побутовими та моральними жахами української глибинки, не оминаючи гостросоціальні та політичні теми. Це дуже живий і від того в чомусь тригерний серіал, який не залишає байдужим.

“Секс, Інста і ЗНО”, 2021

Де подивитись: YouTube 1+1

За формат молодіжного серіалу в 2021 році взявся один з найперспективніших українських режисерів – Антоніо Лукіч (“Мої думки тихі”, “Люксембург, Люксембург”). Однак він обрав експериментальну для українського ринку форму: вебсеріал, який виходив на VOD-платформі 1+1 video.

Це історія про вінницьких випускників, чиє життя базується на трьох китах, озвучених у назві серіалу: секс та травми і комплекси, пов’язані з ним; соцмережі як форма проєкції себе та показник статусу в колективі; випускні екзамени як нависла хмара страху перед туманним майбутнім.

Цей серіал має значно менший градус соціальної напруги у порівнянні з “Першими ластівками”, однак уже з п’ятого епізоду глядач починає вловлювати особливий авторський почерк Лукіча (не завжди у серіалах роль режисера так очевидна, як тут) – абсурд та комічність наростають та все більш перетворюються на буденну реальність персонажів.

“Сага”, 2021

Де подивитись: YouTube Найкращі серіали Ever

Історичні серіали, як й історичне кіно – одна з найслабше пропрацьованих ніш в українській індустрії. Невисокі бюджети, неготовність сценаристів повноцінно занурюватись у складний матеріал, відсутність консультацій з професійними істориками призводять до слабких результатів.

“Сага”, яку в 2021-му зняв тепер уже неіснуючий канал “Україна” – теж далеко не взірець історичного серіалу, однак це шоу все ж значно ліпше своїх компаньйонів по жанру. 12-серійна історія про кілька поколінь родини Козаків, чиє життя переплетене з усіма трагічними та драматичними подіями української історії ХХ століття, звісно, далека від “Саги про Форсайтів” чи “Ста років самотності”. Та принаймні це вже кіно, яке намагається більш-менш зважено показати реалії великої та страшної епохи.

“Голова”, 2023

Де подивитись: YouTube Нового каналу

Український ситком – явище, яке, здається, навіки втонуло у низькопробних, почасти запозичених з російської індустрії примітивних стереотипах. Один з базових серіальних жанрів на наших телетеренах ніяк не вродить щось вартісне, хоча гідних тем – десятки, і всі вони на поверхні.

У 2023 році Новий канал запустив ситком “Голова”. Він однозначно ще не дотягує до пристойного західного ситкому, однак це вже значно ліпше, ніж його попередники. Сюжет до банальності простий: амбіційні студенти б’ються об заклад з ректором, що реформують віддалене село Антонівка. Вони легко перемагають на місцевих виборах – а далі зустрічаються з жорсткою буденністю української бюрократії, хронічними проблемами розвитку громад та іншими радощами державного управління.

“Голова” кульгає на слабкуватий гумор, має сюжетні кліше та химерні діалоги. Однак відходить від стереотипного зображення жителів села дикунами з минулих століть та намагається шукати свіжі форми жартів. Тож йому можна дати шанс як кроку в бік розважальних серіалів здорової людини.

“Перевізниця”, 2024

Де подивитись: YouTube Телеканал СТБ

Це десятисерійне шоу створене шоуранером та режисером Євгеном Туніком (він працював на “Першими ластівками”) стало хітом минулого року.

В центрі серіалу – історія психологині Лідії. Під час повномасштабного вторгнення вона стає перевізницею: за кермом власної автівки вона евакуює людей зі сходу на захід країни. Навколо головної героїні розвиваються дві сюжетні лінії. По-перше, в кожному епізоді з’являється новий персонаж-попутник, якому Лідія намагається допомогти не лише місцем у авто, а й знанням психології. По-друге, крізь всі епізоди проходить детективна історія з минулого Лідії, пов’язана з окупацією Луганська в 2014-му. , звідки Лідія вимушено переселилась після початку російської агресії. Головну роль виконала прекрасна акторка Анастасія Карпенко, та й загалом серіал відрізняється хорошим кастом.

“Університет Чупарського”, 2022

Де подивитись: YouTube Університет Чупарського

Українська анімаційна індустрія досі переживає не найкращі часи, що вже говорити про повноцінні анімаційні серіали. Єдиний значний виняток з цього – “Університет Чупарського”.

Це анімаційний ситком, який поєднує студентську комедію з елементи наукової фантастики. Він розповідає про Ості та Андрія, двох першокурсників Технічного університету, які постійно втрапляють у безглузді ситуації та пригоди. Творці явно надихались традиціями МТV 1990-х (зокрема культовим “Бівісом та Беттхедом”) та намагались бути схожими в метагуморі на безкінечні пасхалки “Південного парку”.

Наразі вийшли 11 епізодів, розділені на два сезони, однак створення цього унікального в українській поп-культурі явища триває.