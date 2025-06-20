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Унаслідок нічного обстрілу в Одесі пошкоджені об’єкти культурної спадщини

Пошкоджено колишній пивзавод на Французькому бульварі та житловий комплекс на вул. Семінарська, 4.

Унаслідок нічного обстрілу в Одесі пошкоджені об’єкти культурної спадщини
Руйнування в Одесі
Фото: ДСНС України в Telegram

В Одесі через нічну масовану атаку російських дронів пошкоджень зазнали об'єкти культурної спадщини. Постраждали історичні будівлі житлового комплексу на вулиці Семінарській та колишнього пивзаводу на Французькому бульварі.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Через нічну російську атаку значних руйнувань зазнала пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення — житловий комплекс на вул. Семінарська, 4. Будівля, зведена у 1912–1913 роках за проєктом архітектора Я.М. Пономаренка, постраждала від пожежі, унаслідок влучання БпЛА.

Також пошкоджена історична будівля початку ХХ століття — колишній пивзавод на Французькому бульварі. Вибухова хвиля вибила вікна та двері об’єкта.

"Російські удари продовжують знищувати історичну пам’ять українських міст, їхню культурну ідентичність та архітектурну спадщину. Ми фіксуємо всі факти злочинів проти культурної спадщини для подальших міжнародних розслідувань та відповідальності агресора", — наголошують у Мінкульті.

  • Уночі Росія масовано атакувала "шахедами" Одесу.  Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 14 поранені. Є пошкодження будинків та інфраструктури.
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