На південному напрямку фронту ворог перегруповується для посилення штурмових дій, — Волошин

На південному напрямку наразі відбувається не дуже багато бойових зіткнень, однак спостерігається перегрупування ворога та його підготовка до активізації бойових дій вже за кілька днів.

Про це в ефірі розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

"На півдні ситуація залишається складною, проте Сили оборони півдня її контролюють. За минулу добу на запорізьких напрямках, а це, зокрема, Гуляйпільський і Оріхівський, відбулось не так багато бойових зіткнень, проте противник завдав авіаційних ударів, здійснив обстріли з артилерії, а також часто застосовував удари дронами-камікадзе. Крім того, на ще одному південному напрямку — це Херсонський, чи Придніпровський, напрямок — противник також один раз безуспішно намагався штурмувати наші позиції і здійснював обстріли самого Херсона і прилеглих до правого берега територіальних громад з артилерії, а також застосовував дрони-камікадзе. Тому ситуація у нас доволі непроста", — каже Волошин.

Речник додає, що росіяни перегруповують свої сили та засоби на південному напрямку, проводить логістичне забезпечення та здійснює розвідувальні заходи.

"Все говорить про те, що незабаром він знову розпочне активізацію штурмових дій", — каже речник.

Коментуючи питання щодо ситуації на острівній зоні, речник відзначив непросту ситуацію, там ворог намагається форсувати острови непомітно для Сил оборони.

Зокрема, ворог безуспішно намагається захопити плацдарм на островах Козулиський, Нестрига, Бугас, Забич.

Росіяни, як і раніше, намагаються підійти до Антонівських мостів, де найвужче місце переправи через Дніпро, однак Сили оборони України не дають їм наближатись.

Крім того, ворог мінує підходи до берега тимчасово окупованої частини півдня України, побоюючись, що українські захисники захоплять плацдарм.

"На жаль, росіяни дуже бояться того, що Сили оборони України здійснять таку операцію, яка була півтора року тому в Кринках, і також візьмуть плацдарм, захоплять плацдарм на лівому березі. Тому окупанти проводять на декількох ділянках, де зосереджують свої сили і засоби, інженерне обладнання цих місць. Вони посилили заходи щодо того, як обороняти і охороняти ці місця. Крім того, вони постійно проводять, скажімо, такі тренування і заняття по відбиттю нашого форсування", — розповів речник.

Також на Кінбурнській, Тендрівській косах противник кілька днів тому посилив свій гарнізон, перекинув туди артилерійські і протитанкові засоби, оскільки боїться, що Сили оборони здійснять форсування і захоплення цього плацдарму.