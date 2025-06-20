Сервіс "під ключ" за $18500: на Львівщині тернополянин організував схему нелегального перетину кордону

До "пакета»"входило виготовлення документів, інструктаж та подальший супровід через один із пунктів пропуску на Львівщині.

На Львівщині прикордонники викрили канал незаконного переправлення осіб за кордон. Схему організував 41-річний мешканець Тернополя.

Про це повідомили у ДПСУ.

Чоловік пропонував "під ключ" послуги з незаконного виїзду за кордон, залучаючи клієнтів через власні зв’язки. До "пакета" входило виготовлення документів, інструктаж та подальший супровід через один із пунктів пропуску на Львівщині.Вартість такого "сервісу" становила 18 500 доларів США з однієї особи. Частину, 15 000 доларів, правоохоронці зафіксували під час першої передачі коштів. Після цього організатора затримали у порядку ст. 208 КПК України. Другу частину коштів ділок планував отримати після успішного переправлення клієнта.

Фото: ДПСУ Вилучені гроші

Фігуранту вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування злочинної схеми.