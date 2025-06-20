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Через армію РФ на Харківщині постраждали шестеро людей, зокрема діти

Ворог атакував дев'ять населених пунктів області. 

Через армію РФ на Харківщині постраждали шестеро людей, зокрема діти
Наслідки російської атаки
Фото: Харківська облпрокуратура

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, з них 2 – діти.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові постраждали 27-річна жінка та дівчата 12 і 17 років; у сел. Високий постраждала 33-річна жінка; у сел. Коротич Пісочинської громади постраждав 53-річний чоловік; у Вовчанську постраждала 36-річна жінка.

Ворог атакував дронами Шевченківський, Київський та Основ'янський райони Харкова.

Наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки

Росіяни активно застосовували по Харківщині різні види озброєння: 

  • 3 КАБ;
  • 3 БпЛА типу «Шахед»;
  • 12 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, 2 приватні будинки, 51 автомобіль, гараж, господарчу споруду;
  • У Харківському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 5 автомобілів, господарчу споруду, ліцей, газо- та електромережі (сел. Високий), 3 склади, вантажний автомобіль (сел. Коротич); 
  • у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (м. Куп'янськ);
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (м. Вовчанськ).

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі війська йшли в наступ 12 разів в районах Вовчанська, Зеленого та Строївки. 

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки.
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