Через армію РФ на Харківщині постраждали шестеро людей, зокрема діти

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 6 людей, з них 2 – діти.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові постраждали 27-річна жінка та дівчата 12 і 17 років; у сел. Високий постраждала 33-річна жінка; у сел. Коротич Пісочинської громади постраждав 53-річний чоловік; у Вовчанську постраждала 36-річна жінка.
Ворог атакував дронами Шевченківський, Київський та Основ'янський райони Харкова.
Росіяни активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:
- 3 КАБ;
- 3 БпЛА типу «Шахед»;
- 12 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Ланцет»;
- 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, 2 приватні будинки, 51 автомобіль, гараж, господарчу споруду;
- У Харківському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 5 автомобілів, господарчу споруду, ліцей, газо- та електромережі (сел. Високий), 3 склади, вантажний автомобіль (сел. Коротич);
- у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок (м. Куп'янськ);
- у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (м. Вовчанськ).
На Південно-Слобожанському напрямку ворожі війська йшли в наступ 12 разів в районах Вовчанська, Зеленого та Строївки.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки.
- У Харківській області раніше окупанти пошкодили будинки і ліцей.