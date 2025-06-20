​Армія ворога за добу втратила 1090 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1090 окупантів, 3 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 81 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки.

Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 1 009 330 окупантів.

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