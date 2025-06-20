​Армія ворога за добу втратила 1090 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1090 окупантів, 3 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 81 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 009 330 (+1090) осіб,
- танків – 10954 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 22860 (+7) од,
- артилерійських систем – 29374 (+46) од,
- РСЗВ – 1421 (+1) од,
- засоби ППО – 1188 (+1) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41299 (+70),
- крилаті ракети – 3369 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52501 (+81) од,
- спеціальна техніка – 3920 (+2).
Дані уточнюються.