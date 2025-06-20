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​Армія ворога за добу втратила 1090 солдатів

Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 1 009 330 окупантів.

​Армія ворога за добу втратила 1090 солдатів
Українські бійці виявили та знищили російський ЗРК “Оса”
Фото: Скріншот з відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1090 окупантів, 3 ворожі танки, 7 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 81 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спецтехніки. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 009 330 (+1090) осіб,
  • танків – 10954 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 22860 (+7) од,
  • артилерійських систем – 29374 (+46) од,
  • РСЗВ – 1421 (+1) од,
  • засоби ППО – 1188 (+1) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41299 (+70),
  • крилаті ракети – 3369 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52501 (+81) од,
  • спеціальна техніка – 3920 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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