Чверть з поданих пропозицій надійшла з України.

Хакатон з протидії FPV на оптоволокні зібрав 162 пропозиції

Організований Спільним центром НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) хакатон з протидії FPV на оптоволокні зібрав рекордну кількість пропозицій.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загалом розробники подали 162 пропозиції, що стало абсолютним рекордом за всю історію проведення інноваційних хакатонів НАТО.

Серед них українські розробники подали 42 проєкти рішень.

Зараз відбувається оцінка поданих пропозицій, фіналістів оголосять 20 червня в Таллінні під час публічної презентації результатів хакатону.

Переможці конкурсу отримають доступ до експертного середовища НАТО та нові можливості для інтеграції своїх технологій у спільні оборонні ініціативи, зміцнюючи оборонні спроможності України та її союзників по НАТО.

У Генштабі нагадали, що цього року JATEC вже провів хакатон щодо протидії керованим авіабомбам (КАБ), де українські фахівці вперше долучилися до складу журі.