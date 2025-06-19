«Хотілося не просто бути причетним до війни, хотілося зробити свій внесок», - говорить військовий на ім’я Віталій, який після закінчення військового вишу несе службу у Десантно-штурмових військах. Тому найбільше, додає він, після закінчення боявся потрапити на тилову посаду, щоб перебирати папери.

Ще під час навчання військовослужбовець був упевнений, що ворог не зупиниться на окупації кількох регіонів, тож, не вагаючись, обрав ДШВ. Віталій розповідає, що мав спокусливу пропозицію щодо посади у ССО, але йому “соромно міряти маруновий берет на щось інше”.

Історію Віталія розповідаємо в рамках спільного проєкту LB.ua і ОСУВ “Хортиця” “Війна. Покровський напрямок”.