«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Суми за три дні?
Суми за три дні?
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Війна. Покровський напрямок

Військовий ДШВ: “Соромно міняти свій маруновий берет на щось інше”

Історія військового-десантника. 

Військовий ДШВ: “Соромно міняти свій маруновий берет на щось інше”
Віталій

«Хотілося не просто бути причетним до війни, хотілося зробити свій внесок», - говорить військовий на ім’я Віталій, який після закінчення військового вишу несе службу у Десантно-штурмових військах. Тому найбільше, додає він, після закінчення боявся потрапити на тилову посаду, щоб перебирати папери. 

Ще під час навчання військовослужбовець був упевнений, що ворог не зупиниться на окупації кількох регіонів, тож, не вагаючись, обрав ДШВ. Віталій розповідає, що мав спокусливу пропозицію щодо посади у ССО, але йому “соромно міряти маруновий берет на щось інше”. 

Історію Віталія розповідаємо в рамках спільного проєкту LB.ua і ОСУВ “Хортиця” “Війна. Покровський напрямок”.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies