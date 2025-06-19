Генштаб ЗСУ: росіяни тиснуть на Покровському, Лиманському і Торецькому напрямках

На Краматорському відбулися два боєзіткнення в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.

Станом на 16:00 19 червня загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 88.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Унаслідок ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали громади населених пунктів Прогрес, Тимофіївка, Рівне, Миропільське, Проходи Сумської області; Хрінівка Чернігівської області. Авіаудару КАБами зазнав Красний Хутір на Чернігівщині.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися дев’ять боєзіткнень. Крім того, ворог завдав 5 авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, а також здійснив 40 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському російські підрозділи здійснили дев’ять атак на позиції наших військ в районах Вовчанська та Зеленого, чотири боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському армія загарбника здійснила 18 атак на позиції українських воїнів поблизу населених пунктів Новий Мир, Глущенкове, Греківка, Надія, Рідкодуб, Карпівка та Зелена Долина. П’ять боєзіткнень продовжуються.

Одну ворожу атаку відбили українські захисники на Сіверському напрямку, в районі Івано-Дар’ївки.

На Краматорському відбулися два боєзіткнення в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок.

На Торецькому ворог намагався прорвати українську оборону в районах Петрівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Диліївки, Білої Гори та Предтечиного. Сили оборони наразі відбили десять штурмів противника, ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Покровському російські загарбники здійснили 28 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Мирне, Миролюбівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Новосергіївка та Горіхове. Сили оборони стримують натиск противника, бої тривають.

На Новопавлівському захисники відбили три штурмових дії ворога. Противник намагається просунутись у районах населених пунктів Запоріжжя, Перебудова, Новосілка та Шевченко. Ще три боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському окупанти завдали авіаударів по Новоандріївці та Кам’янському.

На Куп’янському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському бойових зіткнень на даний час не зафіксовано.