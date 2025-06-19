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П’ятеро осіб отримали підозри у привласненні понад 240 млн грн на відбудові водогону до міста Кривий Ріг

Слідство встановило, що будівельні матеріали постачали через підконтрольні фірми головному підряднику вже з переплатою понад 40% від ринкової вартості.

П’ятеро осіб отримали підозри у привласненні понад 240 млн грн на відбудові водогону до міста Кривий Ріг
Фото: прокуратура

Повідомлено про підозру п’ятьом учасникам групи, які причетні до привласнення державних коштів, виділених на будівництво водогону після підриву Каховської ГЕС, передає Офіс Генпрокурора. 

Серед підозрюваних – власник та представник однієї з найбільших шляхобудівних компаній в Україні, а також інженерно-технічні працівники підконтрольних підприємств.

Їм інкриміновано заволодіння чужим майном, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, в процесі виконання договору на відновлення критичної інфраструктури – будівництво водогону річка Інгулець – Південне водосховище для водозабезпечення Кривого Рогу, представники компанії закуповували будівельні матеріали через підконтрольні фірми. Вони постачались головному підряднику вже з переплатою понад 40 % від ринкової вартості.

Для імітації законності підозрювані готували комерційні пропозиції зі штучно завищеними цінами, які в подальшому включали до звітності та актів виконаних робіт. Такі «розрахунки» закладалися ще на етапі формування кошторису.

За висновками експертів загальна сума збитків становить понад 240 млн грн.

Support LB.ua

В ході проведення обшуків у офісах компаній та за місцями проживання підозрюваних вилучено документацію, техніку та інші носії інформації, які підтверджують вчинення злочину.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
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