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На Львівщині посадовця підозрюють у виплаті 35 млн грн "бойових" тиловому підрозділу

До фінансової оборудки причетний начальник штабу батальйону однієї з військових частин.

На Львівщині посадовця підозрюють у виплаті 35 млн грн "бойових" тиловому підрозділу
Викрили почадовця військової частини на Львівщині
Фото: СБУ

Правоохоронці викрили у Львівській області посадовця військової частини, який нарахував 35 мільйонів гривень "бойових" доплат підлеглим, які перебували у тилу.

Про це повідомили у СБУ та Нацполіції.

"Військова контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція за сприяння Міністра оборони та Головнокомандувача Збройних Сил України викрили нові факти незаконного нарахування доплат за участь у бойових діях", – повідомили у СБУ. 

До схеми причетний начальник штабу батальйону однієї з військових частин Тероборони ЗСУ на Львівщині.

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Вчтановили, що упродовж серпня-грудня 2023 року він безпідставно нарахував 35 млн грн «бойових» доплат підлеглим, які не виконували завдання на передовій.

Для цього посадовець вносив неправдиві дані до рапортів, де зазначав, що особовий склад підрозділу нібито воює на лінії боєзіткнення.

На основі цих документів фінансова служба військової частини нараховувала військовослужбовцям щомісячні додаткові виплати у розмірі 100 тис. грн. Втім, насправді цей підрозділ виконував завдання в тилових районах та не перебував на лінії фронту.

На підставі зібраних доказів начштабу батальйону повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки);
  • ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої докваліфікації злочинних дій фігуранта. Посадовцю загрожує до 8 років позбавлення волі.
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