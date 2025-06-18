СБУ та Нацпол затримали ще п'ятьох агентів РФ, які займалися диверсіями на території України

На Київщині російський диверсант готував сходження вантажного потяга з рейок.

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще п’ятьох поплічників РФ, які на замовлення агресора вчиняли підпали та займалися диверсіями у різних регіонах України. Фігуранти були завербовані агресором через Телеграм-канали із пошуку "легких грошей".

Про це повідомляє СБУ.

У Запоріжжі затримано 36-річного місцевого, який підпалив три позашляховики Сил оборони, що проходили техобслуговування після виконання завдань на південному фронті.

Фото: СБУ

Потім він мав знищити мультівен, який військові використовували для перевезення бойового спорядження на передову.

На Київщині кіберфахівці СБУ "на гарячому" затримали мешканця столиці, який готував сходження вантажного потяга з рейок. Для цього він планував встановити на колії гальмівний стопор.

У Харкові затримано ще одну фігурантку, яка виявилась раніше засуджена за легкі тілесні ушкодження, яка згодом на замовлення РФ спалила релейну шафу сигнальної установки Укрзалізниці.

Фото: СБУ

У Тернопільській області затримано двох жителів селища Гусятин, які підпалили кросовер військовослужбовця ЗСУ.

Під час обшуків у всіх фігурантів вилучено докази співпраці з ворогом. Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.