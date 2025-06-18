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"Жовта стрічка": окупанти викрадають паспортні дані чоловіків на ТОТ для мобілізації до ЗС РФ

Росіяни викрадають паспортні дані жителів ТОТ.

"Жовта стрічка": окупанти викрадають паспортні дані чоловіків на ТОТ для мобілізації до ЗС РФ
Фото: Центр національного спротиву

Російські окупанти на ТОТ викрадають паспортні дані чоловіків на ТОТ Україні та оформлюють контракти на військову службу до ЗС РФ.

Про це інформує рух спротиву "Жовта стрічка".

Як повідомля.ть активісти руху, група шахраїв у зв'язці з окупаційною поліцією та військовою комендатурою оформлюють на викрадені документи контракти на військову службу та отримують відповідні виплати. А жертви шахрайської схеми стають дизертирами. 

"Схема стосується не тільки чоловіків. Доступ до документів отримують у різні способи. Одна зі схем – "роботодавець" з інтернету пропонує влаштуватися на лінію підтримку, але попередньо просить у кандидата на роботу паспорт для перевірки його кандидатури", — кажуть у "Жовтій стрічці". 

  • Росіянам не вдалось виконати занижені плани на 2024 рік у 10 тис. контрактників на ТОТ. Зокрема, на ТОТ Херсонської та Запорізької областей плани з мобілізації були зірвані на понад 50%.
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