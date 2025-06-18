"Жовта стрічка": окупанти викрадають паспортні дані чоловіків на ТОТ для мобілізації до ЗС РФ

Російські окупанти на ТОТ викрадають паспортні дані чоловіків на ТОТ Україні та оформлюють контракти на військову службу до ЗС РФ.

Про це інформує рух спротиву "Жовта стрічка".

Як повідомля.ть активісти руху, група шахраїв у зв'язці з окупаційною поліцією та військовою комендатурою оформлюють на викрадені документи контракти на військову службу та отримують відповідні виплати. А жертви шахрайської схеми стають дизертирами.

"Схема стосується не тільки чоловіків. Доступ до документів отримують у різні способи. Одна зі схем – "роботодавець" з інтернету пропонує влаштуватися на лінію підтримку, але попередньо просить у кандидата на роботу паспорт для перевірки його кандидатури", — кажуть у "Жовтій стрічці".