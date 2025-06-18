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Міноборони ініціює запровадження грошової винагороди для військовослужбовців за інноваційні розробки

Запропонований механізм має стати стимулом до подальших досліджень у сфері оборони.

Міноборони ініціює запровадження грошової винагороди для військовослужбовців за інноваційні розробки
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України розробляє проєкт постанови Кабінету Міністрів України, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок.

Запропонований механізм має стати інструментом справедливої оцінки досягнень військовослужбовців-винахідників, а також стимулом до подальших досліджень і творчих пошуків рішень у сфері оборони.

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«В умовах війни, технологічного змагання з ворогом ми маємо не лише швидко створювати інноваційні рішення для фронту, а й захищати їх. Саме тому Міністерство оборони розбудовує систему захисту прав інтелектуальної власності», – зазначив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

За його словами, йдеться не лише про юридичне оформлення прав, а й про формування культури поваги до інтелектуального продукту в оборонному секторі.

З метою створення сучасної та ефективної системи управління правами інтелектуальної власності в структурі Міноборони було створене спеціалізоване Управління з питань інтелектуальної власності.

Крім того, Міністерство оборони ініціювало два законопроєкти, які вже підтримані Верховною Радою України у першому читанні. Ці документи передбачають зміни до Цивільного кодексу України щодо розподілу майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, а також врегульовують правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони.

Очікується, що запропоновані зміни стануть основою для побудови цілісної системи управління інтелектуальною власністю в оборонному відомстві, в якій перспективні розробки, створені за кошти державного бюджету, належатимуть державі, а їхні автори отримуватимуть справедливу винагороду.
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