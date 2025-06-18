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Російський дрон атакував пожежну станцію на Херсонщині, є поранені

Постраждали троє рятувальників і двоє співробітників ДСНС.

Російський дрон атакував пожежну станцію на Херсонщині, є поранені
Пошкоджене авто рятувальників (архівне фото)
Фото: ДСНС

Російські війська атакували з безпілотника пожежну частину у Білозерці на Херсонщині

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

В результаті постраждали троє рятувальників ДСНС 24, 31 та 38 років 24, 31 та 38 років. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, у двох співробітників – ще уламкові поранення. 

Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги. 
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