Російський дрон атакував пожежну станцію на Херсонщині, є поранені

Російські війська атакували з безпілотника пожежну частину у Білозерці на Херсонщині.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
В результаті постраждали троє рятувальників ДСНС 24, 31 та 38 років 24, 31 та 38 років. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, у двох співробітників – ще уламкові поранення.
Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
- Як повідомлялося, сьогодні вночі в Корабельному районі Херсона російські війська атакували з дрона автівку швидкої допомоги. Постраждали медики.
- За минулу добу на Херсонщині внаслідок російських атак 2 людини загинули, ще 34 – дістали поранення.