Російський дрон атакував пожежну станцію на Херсонщині, є поранені

Російські війська атакували з безпілотника пожежну частину у Білозерці на Херсонщині.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

В результаті постраждали троє рятувальників ДСНС 24, 31 та 38 років 24, 31 та 38 років. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, у двох співробітників – ще уламкові поранення.

Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.