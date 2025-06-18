На Дніпропетровщині викрили депутатку облради, яка фіктивно "служила" в ЗСУ заради "іміджу"

Працівники Державного бюро розслідувань викрили депутатку Дніпропетровської обласної ради, яка фіктивно пішла "служити" до Збройних сил України заради "створення позитивного іміджу" та отримання виплат із державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"У 2023 році жінка вирішила «прокачати» свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби. Після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли первинне військове звання «солдат». До схеми вона залучила знайомого заступника командира однієї із військових частин. Той звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях", - розповіли в Держбюро.

Для вирішення формальностей з документами, депутатку до навчального центру кілька разів привозив її водій, після чого вона проводила час на власний розсуд.

Пройшовши таким чином військове навчання, депутатка продовжила фіктивну службу вже в частині свого знайомого. За його сприянням жінку оформили на посаду оператора у взвод розвідки та корегування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Далі кілька разів по документах її переводили "з посади на посаду".

Таким чином депутатка встигла нібито побувати й телефоністом та "попрацювати" у групі комунікацій штабу.

Встановлено, що за цей час вона незаконно отримала виплат на понад 200 тис. гривень.

Наразі жінці повідомлено про підозру в ухиленні від несення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 190 КК України).

Начальника навчального центру підозрюються у пособництві (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 та ч. 4 ст. 191 КК). Також вирішується питання повідомлення про підозру заступнику командира частини та обрання всім трьом запобіжних заходів. Їм загрожує позбавлення волі до 10 років.