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Посланець Трампа Келлог збирається зустрітися із Лукашенком

Говоритиме про мирні перемовини Росії та України.

Посланець Трампа Келлог збирається зустрітися із Лукашенком
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Агенція Reuters стверджує, що спеціальний посланець президента США з питань Росії та України Кіт Келлог найближчим часом планує відвідати Білорусь для зустрічі із диктатором Олександром Лукашенком

Якщо візит справді відбудеться, Келлог стане найбільш високопоставленим американським чиновником, що перебував у Мінську за останні п'ять років - з моменту приїзду у 2020-ому тодішнього держсекретаря Майка Помпео.

У приватній розмові Келлог назвав метою поїздки спробу "запустити знову" переговори між Росією та Україною щодо припинення війни, які, як вважають зараз в адміністрації Дональда Трампа, перебувають у глухому куті. 

Джерела Reuters стверджують, що через складну логістику та безпекові міркування зустріч Келлога та Лукашенка може бути скасована будь-якої миті.  
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