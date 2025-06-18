Посланець Трампа Келлог збирається зустрітися із Лукашенком

Агенція Reuters стверджує, що спеціальний посланець президента США з питань Росії та України Кіт Келлог найближчим часом планує відвідати Білорусь для зустрічі із диктатором Олександром Лукашенком.

Якщо візит справді відбудеться, Келлог стане найбільш високопоставленим американським чиновником, що перебував у Мінську за останні п'ять років - з моменту приїзду у 2020-ому тодішнього держсекретаря Майка Помпео.

У приватній розмові Келлог назвав метою поїздки спробу "запустити знову" переговори між Росією та Україною щодо припинення війни, які, як вважають зараз в адміністрації Дональда Трампа, перебувають у глухому куті.

Джерела Reuters стверджують, що через складну логістику та безпекові міркування зустріч Келлога та Лукашенка може бути скасована будь-якої миті.