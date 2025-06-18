Макрон пообіцяв посилені санкції ЄС проти Росії

Вони будуть "потужнішими за ті, що діють у США".

Президент Франції Емманюель Макрон на полях саміту "Великої сімки" у Канаді заявив про досягнення державами-членами ЄС з G7 згоди щодо необхідності посилення санкцій проти Росії.

Як пише Укрінформ, французький лідер стверджує, що нові обмеження будуть "значно потужнішими, ніж ті, які нині діють у Сполучених Штатах".

Санкції "тісно скоординовані" з іншими членами "сімки" - Японією, Британією та Канадою.

Макрон вірить, що цей крок "змінить ситуацію та дозволить повернути Росію за стіл перемовин, як того хоче президент Дональд Трамп".