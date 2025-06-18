Макрон пообіцяв посилені санкції ЄС проти Росії

Президент Франції Емманюель Макрон на полях саміту "Великої сімки" у Канаді заявив про досягнення державами-членами ЄС з G7 згоди щодо необхідності посилення санкцій проти Росії.
Як пише Укрінформ, французький лідер стверджує, що нові обмеження будуть "значно потужнішими, ніж ті, які нині діють у Сполучених Штатах".
Санкції "тісно скоординовані" з іншими членами "сімки" - Японією, Британією та Канадою.
Макрон вірить, що цей крок "змінить ситуацію та дозволить повернути Росію за стіл перемовин, як того хоче президент Дональд Трамп".
- Сам Трамп стверджував, що зволікає із санкціями проти РФ, бо чекає на мирну угоду, а обмеження нібито надто дорого коштують США.