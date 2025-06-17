Мурал Катерини Гандзюк на Поштовій площі в Києві відновлено

Спільнота “Хто замовив Катю Гандзюк?” повідомила про відновлення мурала Катерини Гандзюк на Поштовій площі в Києві.

“Ми не зліземо. Вбивці Каті забрали у нас не просто нашу подругу, а одну з кращих громадянок України. Цим вони нас обʼєднали нас. І ми в цьому обʼєднанні стали сильнішими. Ми памʼятаємо і будемо боротися за справедливість стільки, скільки потрібно”, - йдеться у повідомленні.