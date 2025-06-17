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Мурал Катерини Гандзюк на Поштовій площі в Києві відновлено

Сьогодні Каті Гандзюк мало б виповнитися 40 років.

Мурал Катерини Гандзюк на Поштовій площі в Києві відновлено
Мурал Катерини Гандзюк на Поштовій площі в Києві відновлено
Фото: Спільнота “Хто замовив Катю Гандзюк?”

Спільнота “Хто замовив Катю Гандзюк?” повідомила про відновлення мурала Катерини Гандзюк на Поштовій площі в Києві.

“Ми не зліземо. Вбивці Каті забрали у нас не просто нашу подругу, а одну з кращих громадянок України. Цим вони нас обʼєднали нас. І ми в цьому обʼєднанні стали сильнішими. Ми памʼятаємо і будемо боротися за справедливість стільки, скільки потрібно”, - йдеться у повідомленні.

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  • У Києві невідомі зафарбували мурал на честь херсонської активістки Катерини Гандзюк, яка померла внаслідок замовного нападу в 2018 році. Графіті з цитатою і портретом Катерини на Поштовій площі зникло з фасаду будівлі, при цьому хаотичні малюнки на стінах Поштової станції й інших споруд залишилися.
  • Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні активістку Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. 4 листопада вона померла.
  • 6 червня 2019 суд виніс вироки виконавцям нападу на Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Павловський підтвердив провину Мангера в замовленні вбивства Гандзюк.
  • Замовники нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та помічник депутата облради Олексій Левін, засуджені до 10 років позбавлення волі
  • Справу про вбивство Катерини досі розглядає апеляційний суд.
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