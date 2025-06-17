Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
ГоловнаСуспільствоПодії

​У Житомирі чоловік застрелив колишню дружину і скоїв самогубство, - поліція

На місці трагедії працюють правоохоронці.

​У Житомирі чоловік застрелив колишню дружину і скоїв самогубство, - поліція
Фото: Нацполіція

У Житомирі чоловік застрелив жінку після чого застрелився сам. На місці трагедії працюють слідчі та патрульні поліцейські.

Про це повідомила поліція області.

"17 червня близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Святослава Ріхтера в місті Житомирі, внаслідок чого загинули двоє людей. На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області, Житомирського районного управління поліції №2, патрульні поліцейські", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що чоловік підійшов до автомобіля Peugeot, у якому знаходилась жінка, та здійснив кілька пострілів у неї, після чого вистрілив у себе.

Поліцейські встановили особи загиблих: жінка – 36-річна жителька Житомира та її колишній чоловік – 63-річний житель Житомирського району.

Триває з’ясування всіх обставин події. Попередня правова кваліфікація - ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство).

Фото: Нацполіція
 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies