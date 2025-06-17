​У Житомирі чоловік застрелив колишню дружину і скоїв самогубство, - поліція

У Житомирі чоловік застрелив жінку після чого застрелився сам. На місці трагедії працюють слідчі та патрульні поліцейські.

Про це повідомила поліція області.

"17 червня близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Святослава Ріхтера в місті Житомирі, внаслідок чого загинули двоє людей. На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області, Житомирського районного управління поліції №2, патрульні поліцейські", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що чоловік підійшов до автомобіля Peugeot, у якому знаходилась жінка, та здійснив кілька пострілів у неї, після чого вистрілив у себе.

Поліцейські встановили особи загиблих: жінка – 36-річна жителька Житомира та її колишній чоловік – 63-річний житель Житомирського району.

Триває з’ясування всіх обставин події. Попередня правова кваліфікація - ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство).